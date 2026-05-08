Френско куче на име Лазар привлече вниманието на целия свят с твърденията, че е на повече от три десетилетия, което би могло да го направи най-старото куче за всички времена. Според данните на приюта, от който е взето, то е родено на 4 декември 1995 г. и вече е подадено заявление до Книгата на рекордите на Гинес за официално потвърждение.

Ако тази възраст бъде потвърдена, Лазар би надминал легендарния Блуи, който доживя до 29 години и дълго време беше смятан за абсолютен рекордьор. Очаква се обаче Книгата на рекордите на Гинес внимателно да разгледа случая, особено след спора с Боби, на когото преди това беше отнета титлата му поради съмнения относно истинската му възраст.

Последното куче, което официално държеше титлата за най-възрастно в света според Книгата на рекордите на Гинес, е Боби – чистокръвно португалско куче от породата Рафейро де Алентехо. Той е роден на 11 май 1992 г. в малкото село Конкейруш, близо до Лейрия в Португалия и прекарва целия си живот там със своето семейство.

Той бе обявен за най-възрастното куче в историята, след като достига възраст от 31 години. По-късно обаче титлата му е поставена под съмнение и временно отнета, след като започва проверка на предоставените данни.

Кучето умира през октомври 2023 г., а към момента Книгата на рекордите на Гинес все още подхожда изключително внимателно към подобни случаи и изисква стриктни доказателства, преди да потвърди нов рекорд – какъвто може да се окаже и този на Лазар.

Житейската история на Лазар

След смъртта на стопанина си, той се озовава в приют във Френските Алпи, където прекарва кратко време, преди да бъде настанен отново. Въпреки сериозните здравословни проблеми, свързани с възрастта – като артрит, загуба на зрение и слух – той успява да намери нов дом.

Новата му собственичка, Офели Будол, казва, че рекордите не са неин приоритет. За нея най-важното е било кучето да получава грижи и топъл дом. Лазар бързо се вписа в семейството и става неразделна част от ежедневието им.

Въпреки че е в напреднала възраст, кучето все още се радва на спокойни разходки и дълги периоди на почивка. Ветеринари казват, че предвид възрастта му, състоянието му е стабилно.

Особено поразително е, че породата, към която принадлежи Лазар, обикновено живее около 15 години, което прави този случай още по-необичаен. Окончателното решение за евентуален нов световен рекорд се очаква след подробен преглед на всички данни.