Неотдавна Мария Бакалова се похвали с новото попълнение в семейството си – малко, симпатично кученце. За отрицателно време кафеникавият пудел се превърна в абсолютен любимец на актрисата, прославила страната ни в Холивуд. Тя дори призна, че е буквално „обсебена“ от него.

Още в края на месец март, Мария публикува поредица от снимки в социалните мрежи, в които позира заедно с домашния си любимец. „Не бях готова за такова ниво на любов…“, написа емоционално тя, докато гушка малкото пухкаво животинче.

И по всичко изглежда, че любовта и привързаността между двамата продължава „с пълна сила“ и до днес. Преди часове Мария отново сподели мили моменти със своето кученце – те са в заведение на открито, някъде в Лос Анджелис, и се забавляват във взаимната си компания.

Кафявото пуделче изглежда изключително симпатично, облечено в синя дрешка, докато седи послушно до своята стопанка. „Напоследък животът ми е някъде между майчинството и това да бъда командвана от един джентълмен с тегло килограм и половина“, пише закачливо Мария.

Още в началото на годината актрисата се завърна в Лос Анджелис - мястото, което „разпознава като свой дом“, по собствените ѝ думи. Тя е и добре приемана в светското общество на града – и често присъства на престижни събития.

На 15 март 2026 г., в деня на церемонията по връчването на наградите „Оскар“, Мария се включи към 34-ото издание на традиционното благотворително Оскар парти на Eлтън Джон - AIDS Foundation в Холивуд. Тя бе и сред гостите на събития от програмата на Oscar Week, включително Vanity Fair’s Vanities: A Night for Young Hollywood, както и на CAA Pre-Oscar Party в The Living Room Club. Всичко това още веднъж затвърждава статута ѝ на звезда от световна величина.