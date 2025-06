Мария Бакалова е една от най-успешните български актриси на световната сцена. Родена на 4 юни 1996 г. в кв. „Меден рудник“ в Бургас, тя започва артистичния си път с уроци по пеене и флейта още на 6-годишна възраст. На 12 години се насочва към актьорството, което я отвежда до НАТФИЗ в София, където завършва през 2019 г. През 2021 година тя става първата и единствена до днес българка, номинирана за "Оскар“.

Родителите й я чакали 15 години

Днес родителите й Румяна и Вълчо се гордеят изключително много с нея и често споделят, че им липсва, когато пътува за работни ангажименти. Мария била дълго чакано дете. Цели 15 години родителите й се надявали всеки ден тя да се появи в живота им.

„Когато за първи път гушнах Мария, усетих, че това е щастието. Тя беше много дълго чакано дете. Това бяха 15 години, в които всеки ден се надявах да стане чудото“, споделя майка й Румяна в предаването „Търси се“ по bTV.

Снимка: Instagram/Getty Images

Детството

Родителите ѝ нямат артистичен произход, но винаги са подкрепяли артистичните ѝ заложби и желания да се развива в музиката и киното. Мария е споделяла в интервюта, че детството ѝ не е било бляскаво, но е било пълно с мечти, подкрепа от родителите и силна вяра в изкуството.

На 6-годишна възраст започва да учи пеене и да свири на флейта. Учи в Националното училище за музикално и сценично изкуство „Панчо Владигеров“ в Бургас, където започва обучението й по актьорско майсторство. От малка е определяна от преподаватели като много амбициозна, трудолюбива и емоционална, с вродено сценично присъствие.



„Тя беше абсолютно чудо! Беше някак вглъбена и съвсем детските игри не я вълнуваха толкова много. Обичаше да гледа някакви филмчета, непрекъснато гледаше снимки на Холивуд“, споделя още майка й Румяна.

Снимка: Instagram/Getty Images

В свои интервюта Мария споделя, че още като дете обичала да се преобразява и да влиза в образи, което било „нейната игра“. След като завършва средното си образование, Мария е приета в НАТФИЗ (Националната академия за театрално и филмово изкуство) в класа на проф. Иван Добчев. Още като студентка участва в театрални постановки и късометражни филми, включително "Последният поврат на Клер Дарлинг", заснет във Франция.

Снимка: Instagram/Getty Images

Първи роли

Дебютът ѝ е в тийнейджърския „XIIa“ през 2017 г. След това се снима в „Трансгресия“ – за ролята си печели наградата за най-добра актриса на фестивала за алтернативно кино „Алт ФФ“ в Торонто през 2018 г. и получава номинация на „Куин Пам Интернешънъл Филм Фестивал“, и в „Бащата“, спечелил голямата награда на кинофестивалите в Карлови Вари (2019) и Триест (2020). Участва и в няколко епизода на онлайн сериала „Типично“.

Големият пробив

Добива популярност с ролята си на Тутар Сагдиев, дъщеря на казахстанския репортер Борат Сагдиев, в комедията „Борат 2“. Предизвиква сензация със сцената, в която взема интервю в интимна обстановка от републиканеца и бивш кмет на Ню Йорк Руди Джулиани. Играта на Бакалова е високо оценена от критиците: списание „Ай Джи Ен“ я нарича „фантастична находка“, а Джъстин Чанг, кинокритик на „Ел Ей Таймс“, обявява изпълнението ѝ за „страхотно“.

Участието й във филма сбъдва мечтата на всяка актриса – превръща се в първата българка номинирана за „Оскар“ през март 2021 г. В категорията "Най-добра поддържаща роля" Бакалова се бори с Оливия Колман, Аманда Сейфрид, Глен Клоуз и Ю-Джунг Юн.

Снимка: Instagram/Getty Images

Международна кариера и ангажименти

След успеха на "Борат 2", Мария участва в различни международни проекти, включително филмите Bodies Bodies Bodies (2022), The Bubble (2022) и Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023), където озвучава героя Космо. През 2024 г. тя изпълнява ролята на Ивана Тръмп в The Apprentice, представен на филмовия фестивал в Кан. Също така, тя е съосновател на продуцентската компания Five Oceans, чиято цел е да представя български и балкански истории пред международна публика.

Интересни факти

Тя е запалена по литературата, особено по творбите на Достоевски, Маркес и Булгаков, като дори от известната творба от Достоевски „Престъпление и наказание“ тя има татуиран цитат. Любител е на татусите, като по тялото си има няколко, включително фигура на Питър Пан зад едното й ухо и паяк с надпис "меморо" (лат. "помня") на прасеца си.

Снимка: Instagram/Getty Images

Признания и награди

През 2021 г. Бакалова е удостоена с почетен „Аскеер“ за „посланик на българското актьорско майсторство и международна изгряваща звезда“. Участието й в "Борат" 2 й печели още номинации за престижни награди - БАФТА и „Златен глобус“. Тя е включена в списъка "30 под 30 Европа" на Forbes и е била лице на модни брандове като Dior. През годините е била корица на множество световни модни списания. Тя е призната за една от най-влиятелните личности в европейското кино. У нас служи за пример на младите хора, че когато вярваш в мечтите си, те се сбъдват.

Снимка: Instagram/Getty Images

Вижте във видеото какво споделя баща й за успехите й в Холивуд:

