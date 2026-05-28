Представете си, че сте се влюбили наскоро. И сте млади. Срещате се, излизате, пиете по питие и пеперуди започват да пърхат в стомаха ви. Виждате се по-често, химията е налице и правите секс. Звучи напълно нормално, нали? В Индонезия обаче подобни красиви човешки срещи са основание за брутално наказание.

В тази страна преобладава шериатското право и любовта се наказва с бой с камшик – особено когато се случва извън брак. Историята на двойка, които са бичувани, заради това, че се влюбват провокира изключително остри реакции, пише bild.de

Колапс след бой с камшик

Сто удара с камшик - това е наказанието за акта на физическа любов. И докато това се случва в Суматра, случайни минувачи наблюдават, правейки снимки и видеоклипове.

Наказание получават и двамата. Той трябва да стои прав, тя трябва да коленичи. Човекът, който удря влюбените, е с покрито лице и ръкавици. В края на ужасяващото изпитание жената се свлича на земята и се налага да бъде откарана в болница.

Тези закони са в сила от 2003 г. Хората биват бичувани практически всеки ден, пише още изданието.

Законно ли е?

Организации като Amnesty International осъждат тези практики.

„Бичуването нарушава индонезийската конституция и представлява явно нарушение на международните закони и стандарти за правата на човека. Това е жестоко, нечовешко и унизително наказание и може да се счита за мъчение – в нарушение на Конвенцията на ООН против изтезанията и други международни споразумения, по които Индонезия е страна.“

Независимо дали е подписала конвенцията, или не, оказва се, че в страната нищо не се е променило по тази тема за повече от 20 години.

