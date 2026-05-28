101-годишната Бети Морис от Мичиган продължава да шофира, да плува всеки ден и да води активен социален живот. В интервю за Today и People тя споделя кои са навиците, които според нея са ѝ помогнали да достигне тази впечатляваща вързаст, която на пръв поглед изглежда невъзможна за достигане.

Движението е ключът към дълголетието

Бети Морис е категорична, че човек трябва да остане активен и да има ежедневно движение независимо от възрастта си. Тя плува редовно вече повече от 40 години. Според нея именно физическата активност е една от основните причини да се чувства добре и днес. Освен плуването, тя участва и в занятия по зумба всяка събота, а често излиза и на разходки с дъщеря си. Морис казва, че водата дава свобода на движение и позволява на хората да останат активни дори в по-късна възраст.

Социалният живот също има значение

Освен движението, Бети вярва, че общуването с хора е изключително важно за доброто психическо и емоционално здраве. Тя редовно посещава църква и обича да разговаря с хората около себе си. Дъщеря ѝ разказва, че Бети винаги се интересува от новите хора, които среща, запомня имената им и лесно създава приятелства. Според близките ѝ именно позитивната енергия и желанието ѝ да бъде сред хора я карат да изглежда толкова жизнена и енергична дори на 101 години.

„Живейте с благодарно сърце“

Най-важният съвет на Бети Морис е свързан с начина на мислене. Тя вярва, че човек трябва да бъде благодарен за всеки ден и да поддържа позитивна нагласа към живота. „Златното правило е да живееш с благодарност в сърцето си всеки ден“, казва тя в интервюто. Според нея негативизмът и постоянните тревоги изтощават човек много повече от възрастта.

Не се лишавайте от малките удоволствия - балансът е в основата на всичко

Макар да се храни с плодове и зеленчуци, Бети не вярва в строгите ограничения. Тя признава, че обича домашен хляб, препечени филийки с масло и сладко, както и фъдж с фъстъчено масло. Според нея човек трябва да си позволява малки удоволствия и да не изпитва вина за тях. Балансът и радостта от живота са също толкова важни, колкото и здравословните навици.