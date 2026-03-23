Слънчевите, макар и все още оскъдни лъчи, чуруликащите птици и свежият пролетен въздух най-накрая ни привличат да излезем навън след студената и мрачна зима.

Но за разлика от нас, кучетата и котките сякаш все още предпочитат да прекарват времето си вкъщи - дремейки и изглеждайки апатични. Истината е, че често домашните ни любимци страдата от пролетна умора.

Ето какво, спред експертите, стои зад това.

Домашните любимци и пролетната умора

Въпреки че не е научно доказано, животните могат да изпитват пролетна умора. Техните телесни функции постепенно се събуждат след зимния „сън“, подобно на хората. През студените и тъмни месеци метаболизмът им се забавя и сега им е нужно време, за да заработи отново нормално.

Преходът от зимни температури към топлото пролетно време е уникално предизвикателство както за хората, така и за животните.

Снимка: iStock

Какво се случва в тялото

Сезонната промяна от зима към пролет - с прехода от студено към топло, изисква допълнителни сили и енергия. Необходимо е време, за да се достигне обичайното ниво на активност. През този период домашните ни любимци могат да спят повече и да изглеждат вяло и уморено. Загубата на апетит също може да е признак.

Липсата на упражнения, намалената енергия и допълнителните лакомства се отразяват директно на кучетата – и особено на килограмите им. Можем да ги подпомогнем, като регулираме хранителния им прием и постепенно увеличаваме активността им.

Снимка: Getty Images/iStock

Чувствителност към времето

Животните също усещат внезапните промени във времето. Както при хората, те могат да бъдат апатични, чувствителни, уморени или вяло действащи в дни с резки температурни колебания. Главоболие и дискомфорт също могат да се добавят към тяхното натоварване.

В такива дни не бива да натоварваме домашния любимец – по-добре е да го оставим да си почине и да не го принуждаваме насила да извършва физически дейности. Котките и кучетата също имат право на „ленив ден“, за да се отпуснат и да се презаредят за следващия.

Алергични реакции към полени

Котките и кучетата могат да бъдат алергични към полени или други фактори от околната среда. Проблеми с кожата, кихане, сълзящи очи, кашлица или промени в поведението могат да бъдат симптоми на алергична реакция.

Ако подобни състояния се появят и особено ако продължат твърде дълго, е нужно да се потърси ветеринарна помощ – за да се установи дали става дума за алергия или просто за признаци на пролетна умора, пише Petbook.

Как човекът помага на животните - една трогателна история без думи във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER