Ева Лонгория отново привлече вниманието с безупречния си летен стил и перфектна форма. 51-годишната актриса беше заснета на плажа в Марбея, Испания, където се наслаждаваше на слънцето и морето, облечена в яркочервен бански костюм, който подчертаваше фигурата й.

Звездата допълни плажната си визия с широка шапка, слънчеви очила и леко райе плажно наметало. По време на разходката тя се потопи във водата и прекара време със своя 8-годишен син Сантяго, с когото двамата строяха пясъчни замъци край брега.

Марбея - любимото й място за почивка

Испанският курорт не е случаен избор за актрисата. Ева Лонгория има дом в Марбея и често прекарва летните си месеци там със семейството си. След плажния ден тя сподели усмихнати кадри от почивката и в социалните си мрежи, показвайки колко много се наслаждава на спокойните моменти край морето.

Въпреки че впечатлява с фигурата си, Лонгория не крие, че добрата й физическа форма е резултат от постоянство, а не от краткотрайни диети. В свое скорошно интервю актрисата разказва, че започва деня си с ранна тренировка почти всяка сутрин. Тя тренира шест дни в седмицата, като набляга основно на силови упражнения с тежести. Кардиото присъства по-рядко в програмата й, като предпочита упражнения върху мини батут за разнообразие. Според нея тренировките са не само начин да поддържа тялото си, но и важни за доброто ментално състояние.

Сънят – най-добрият съвет за красота

Освен редовните тренировки, Ева Лонгория поставя съня сред най-важните си приоритети. По думите й именно достатъчната почивка е една от най-добрите „тайни за красота“, които й помагат да изглежда свежа и енергична. Актрисата споделя, че се стреми да спи достатъчно всяка нощ и вярва, че качественият сън има огромно значение както за външния вид, така и за цялостното здраве.

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Увереността няма възраст

През последните години Ева Лонгория неведнъж е говорила за отношението си към остаряването. Тя приема с увереност новия етап от живота си и смята, че истинската привлекателност не зависи от възрастта, а от самочувствието, начина на живот и грижата за себе си. Последната й поява на плажа в Марбея е още едно доказателство, че стилът, увереността и добрата физическа форма могат да вървят ръка за ръка независимо от годините.