В социалните мрежи непрекъснато се появяват нови съвети за по-качествен сън, а последната тенденция, която набира популярност, се нарича “salt stomping“ - практика, при която човек стои бос върху слой английска или едра морска сол в продължение на около 10 минути преди лягане.

Привържениците на метода твърдят, че той намалява стреса, успокоява нервната система и води до по-дълбок и спокоен сън. Но какво казват специалистите?

Какво представлява „salt stomping“?

Ритуалът е изключително прост. В поднос или плитък съд се изсипва английска или едра морска сол, след което човек стъпва бос върху кристалите за около десет минути. Според хората, които практикуват метода, той подпомага отпускането на тялото, понижава нивата на кортизол – хормона на стреса, стимулира производството на серотонин и подготвя организма за по-пълноценен сън.

Специалистите обаче са далеч по-предпазливи. Според експерти няма убедителни научни доказателства, че самото стоене върху сол оказва пряко влияние върху качеството на съня или върху нивата на хормоните в организма. Вместо това те смятат, че евентуалният положителен ефект идва от самия ритуал. Отделянето на няколко спокойни минути преди сън, без телефон и други разсейващи фактори, може да помогне на мозъка да се отпусне и да се подготви за почивка.

Фокусирането върху усещането от солта под стъпалата действа като форма на осъзнатост (mindfulness). Подобни практики насочват вниманието към настоящия момент и могат да намалят напрежението след натоварен ден.

Именно този психологически ефект вероятно кара някои хора да заспиват по-лесно, а не някакво специално действие на солта върху организма. Макар практиката да се смята за сравнително безопасна за повечето хора, специалистите предупреждават, че тя не е подходяща за всеки. Ако имате рани, раздразнена кожа, екзема или други кожни проблеми по ходилата, контактът със солта може да предизвика парене, дразнене или да влоши състоянието.

Какво наистина помага за по-добър сън?

Ако целта е по-качествен сън, специалистите препоръчват да се разчита на методи с доказан ефект. Сред тях са ограничаването на времето пред екрана преди лягане, поддържането на постоянен режим на сън, спокойната вечерна рутина и топлата вана, която подпомага естественото охлаждане на тялото и улеснява заспиването.

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В крайна сметка „salt stomping“ вероятно няма магически свойства, но ако се превърне в приятен начин за отпускане преди сън и не причинява дискомфорт, може да бъде част от личния вечерен ритуал. Засега обаче науката не потвърждава, че именно солта е причината за по-добрия сън.