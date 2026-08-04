Освен че станаха световни шампиони, много от играчите от националния отбор на Испания се превърнаха и в модни икони. По време на Мондиал 2026 те привличаха вниманието не само с впечатляващата си игра на терена, но и с отличителната си визия – от нестандартни прически до безупречно поддържана визя.

Това потвърждава и Саул Роиг - бръснарят, който придружаваше тима по време на Световното първенство. „В крайна сметка външният вид също говори много за човека. На подобно мащабно състезание, където милиони хора те гледат, важно е визията да излъчва сигурност, характер и увереност“, споделя той пред Hola.

Сред най-запомнящите се примери затова безспорно е Марк Кукурея - с емблематичните къдрици, които вече са негова запазена марка. Те винаги изглеждат добре хидратирани и оформени, въпреки сериозното физическо натоварване.

Причината Кукурея да запази дългата си коса толкова дълго се крие още в детските му години. Докато играел в школите, майка му лесно го разпознавала на терена именно по характерната коса, дори когато се разсейвала в разговор с другите родители по трибуните. Днес, вече като световен шампион, той продължава да носи тази отличителна визия, благодарение на която милиони фенове го разпознават мигновено по време на мачовете.

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За да поддържа къдриците си в добра форма, левият бек на Реал Мадрид използва задължително хидратиращ комплекс с хиалуронова киселина и мастни киселини от ший, които помагат за овладяване на бухването, без да утежняват косата.

Рутината му започва с шампоан, разработен така, че да почиства косата в дълбочина, без да отнема естествената ѝ хидратация – ключова за добре оформените къдрици. Следва кремообразен продукт без отмиване, който улеснява разресването.

Често той използва и хидратиращ гел, който осигурява фиксация, без да жертва естествената форма и гъвкавост на косата. Резултатът: меки, добре оформени къдрици без твърд или ‚слепен‘ ефект.

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Правилното сушене е ключово

При къдрава коса като тази на футболиста грижата след измиване е от съществено значение. Специалистите са единодушни, че къдравата коса не трябва да се суши без дифузер – независимо дали държим главата надолу или изправена, според желания обем. Неговата функция е да омекоти въздушната струя, така че косата да съхне по-деликатно и да се намали ефектът на бухване.

Експертите препоръчват и използването на сешоари с йонна технология. Те разграждат водните капки върху влажната коса на по-малки частици, които изсъхват по-бързо. Така времето за сушене значително намалява.

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Те отбелязват също и, че къдравата коса не се нуждае от ежедневно измиване, дори и в топлия летен сезон. По-добрият вариант е да ги освежим с вода и активатор за къдрици или лек продукт без отмиване. Така естествената хидратация на косъма се запазва и се избягва прекомерното почистване.

И един специален летен трик - преди посещение на плажа или басейна къдриците леко да се навлажнят с вода и да се нанесат две-три капки леко масло. По този начин косата вече е 'наситена' с влага и абсорбира по-малко солена вода или хлор. Освен това бухването намалява, а къдриците остават по-добре оформени.

И една любопитна тенденция, която набира все по-голяма популярност в последно време: "Без боя за коса" - вижте видеото:

