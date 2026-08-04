Освен че станаха световни шампиони, много от играчите от националния отбор на Испания се превърнаха и в модни икони. По време на Мондиал 2026 те привличаха вниманието не само с впечатляващата си игра на терена, но и с отличителната си визия – от нестандартни прически до безупречно поддържана визя.
Това потвърждава и Саул Роиг - бръснарят, който придружаваше тима по време на Световното първенство. „В крайна сметка външният вид също говори много за човека. На подобно мащабно състезание, където милиони хора те гледат, важно е визията да излъчва сигурност, характер и увереност“, споделя той пред Hola.
Сред най-запомнящите се примери затова безспорно е Марк Кукурея - с емблематичните къдрици, които вече са негова запазена марка. Те винаги изглеждат добре хидратирани и оформени, въпреки сериозното физическо натоварване.
Причината Кукурея да запази дългата си коса толкова дълго се крие още в детските му години. Докато играел в школите, майка му лесно го разпознавала на терена именно по характерната коса, дори когато се разсейвала в разговор с другите родители по трибуните. Днес, вече като световен шампион, той продължава да носи тази отличителна визия, благодарение на която милиони фенове го разпознават мигновено по време на мачовете.
За да поддържа къдриците си в добра форма, левият бек на Реал Мадрид използва задължително хидратиращ комплекс с хиалуронова киселина и мастни киселини от ший, които помагат за овладяване на бухването, без да утежняват косата.
Рутината му започва с шампоан, разработен така, че да почиства косата в дълбочина, без да отнема естествената ѝ хидратация – ключова за добре оформените къдрици. Следва кремообразен продукт без отмиване, който улеснява разресването.
Често той използва и хидратиращ гел, който осигурява фиксация, без да жертва естествената форма и гъвкавост на косата. Резултатът: меки, добре оформени къдрици без твърд или ‚слепен‘ ефект.
Правилното сушене е ключово
При къдрава коса като тази на футболиста грижата след измиване е от съществено значение. Специалистите са единодушни, че къдравата коса не трябва да се суши без дифузер – независимо дали държим главата надолу или изправена, според желания обем. Неговата функция е да омекоти въздушната струя, така че косата да съхне по-деликатно и да се намали ефектът на бухване.
Експертите препоръчват и използването на сешоари с йонна технология. Те разграждат водните капки върху влажната коса на по-малки частици, които изсъхват по-бързо. Така времето за сушене значително намалява.
Те отбелязват също и, че къдравата коса не се нуждае от ежедневно измиване, дори и в топлия летен сезон. По-добрият вариант е да ги освежим с вода и активатор за къдрици или лек продукт без отмиване. Така естествената хидратация на косъма се запазва и се избягва прекомерното почистване.
И един специален летен трик - преди посещение на плажа или басейна къдриците леко да се навлажнят с вода и да се нанесат две-три капки леко масло. По този начин косата вече е 'наситена' с влага и абсорбира по-малко солена вода или хлор. Освен това бухването намалява, а къдриците остават по-добре оформени.
И една любопитна тенденция, която набира все по-голяма популярност в последно време: "Без боя за коса" - вижте видеото: