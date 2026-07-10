Лятото е сезонът на слънчевите емоции – плажни приключения, морски бягства, дълги разходки по залез и онова усещане за свобода, което само топлите месеци могат да донесат. В тези моменти искаме да изглеждаме истински красиви, включително и с естествени, блестящи къдрици, оформени под влиянието на слънчевите лъчи и соления морски въздух.

Истината обаче е, че лятото може да бъде безмилостно към къдриците.  Под влияние на горещото и влажно време те по-често изглеждат отпуснати и безжизнени, отколкото като перфектна плажна прическа. И напълно губят своята дефиниция.“

 

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Къдравата коса по природа е по-пореста, което означава, че много лесно абсорбира влагата от въздуха. Това кара косъма да набъбва, а кутикулата (външният защитен слой на косъма) да се повдига, което води до бухване и фриз ефект.

Добрата новина е, че с помощта на правилните грижи, къдриците си могат да бъдат спасени – и да изглеждат невероятно и през лятото. Важното е да се съобразим с времето, а не да се борим срещу него.

Ето няколко изпитани съвета от стилистите за най-добра грижа за къдриците през топлите месеци, които те споделят пред НelloМagazine.

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Задължителни сутрешни ритуали

Не се опитвайте да запазите къдриците от вчера. Препоръчително през лятото е всяка сутрин косата да се изплаква и стилизиращите продукти да се нанасят отново. Това връща живота на къдриците и дава „контрол“ върху прическата. Може да използвате и само освежаващ спрей за суха коса - с няколко впръсквания и леко оформяне с пръсти.

Не пренебрегвайте скалпа

През по-топлите месеци се отделя повече пот от скалпа, което води до натрупвания. Затова е важно кожата на главата да се почиства редовно – но без да се прекалява и без да се изсушава косата със сешоар. Подходящ избор е ексфолиращ скраб за скалп, който премахва натрупванията, без да бъде прекалено агресивен към кожата.

Задържане на влагата

Наслояването на продукти за коса е добър начин да се създаде защитна бариера срещу влажността. Може да използвате балсам без отмиване, след което нанесете крем за къдрици или гел.

Подхранване

Слънцето, потта и влажността изсушават косата. Седмичните маски поддържат къдриците силни, еластични и добре оформени.

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Задължителна защита

Грижете се за косата си така, както се грижите за кожата си. Продължителното излагане на UV лъчи може да я отслаби с времето.

И при плуване

Добре е преди да се потопите във водата, първо да намокрите косата си с чиста вода и след това да нанесете лек защитен продукт.Това може да намали количеството хлор или солена вода, които косата абсорбира.“

 

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Във видеото - идеи за маски за спасяване на косата от Дони Василева, специално споделени пред Ladyzone: