Всеки е преживявал този сценарий - алармата звъни в 7:00 сутринта, за да отидете на закуска, следват музей, забележителности, обяд в ресторант с добри оценки, още разходки, снимки, нова локация и късно прибиране в хотела. На следващия ден - същото. И когато ваканцията свърши, често се връщаме на работа с мисълта: „Имам нужда от почивка от почивката.“

Това усещане съвсем не е случайно. Оказва се, че науката отдавна се опитва да отговори на въпроса дали действително си почиваме по време на ваканция.

Имаме най-голяма нужда от почивка, когато най-трудно успяваме да си починем

Психолозите използват термина „парадокс на възстановяването“ (recovery paradox). Според изследвания на Science Direct хората, които са най-стресирани и най-много се нуждаят от почивка, често изпитват най-големи затруднения да се откъснат психически от работата и ежедневните ангажименти.

Дори когато физически сме на плажа в Гърция, умът ни може да бъде в офиса, в служебния чат или в списъка със задачи за следващата седмица.

Според изследване на учени от Университета в Берн именно способността да се „изключим“ психически от работата е един от най-важните фактори за истинското възстановяване по време на ваканция. Хората, които успяват да се отпуснат и да спрат да мислят за служебни проблеми, съобщават за по-добър сън, по-малко психосоматични оплаквания и по-високо ниво на удовлетвореност след почивката.

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Ефектът на почивката е мого по-кратък, отколкото си мислим

Факт е, че отпускът наистина ни помага да отпочинем. Метаанализ на множество научни изследвания показва, че ваканциите имат осезаем положителен ефект върху здравето, нивата на стрес и общото благосъстояние. Лошата новина обаче е, че ефектът започва да избледнява сравнително бързо след завръщането към обичайния ритъм на живот.

Още през 90-те години изследване сред служители установява, че усещането за намалено прегаряне и стрес е най-силно по време на самата ваканция, но само три седмици след връщането на работа участниците вече са достигнали почти същите нива на натоварване, каквито са имали преди отпуска.

По-нов метаанализ от 2025 г. обаче дава по-оптимистична перспектива. Според него положителният ефект от качествената почивка може да се задържи значително по-дълго, особено когато хората успяват напълно да се откъснат от работните си задължения по време на ваканцията.

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Защо превръщаме почивката в маратон?

Причината е културна и психологическа. Днес много хора възприемат ваканцията като проект, който трябва да бъде изпълнен максимално ефективно. Резервирали сме самолетни билети, хотел, проучили сме всички „задължителни“ места за посещение и искаме да оправдаем вложените време и пари.

Така се ражда добре познатият феномен FOMO (Fear of Missing Out) - страхът да не пропуснем нещо важно.

В резултат графикът на ваканцията започва да прилича на служебен календар. Разликата е, че вместо срещи имаме музеи, панорамни площадки, ресторанти, плажове и десетки снимки за социалните мрежи.

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Не е случайно, че в туристическите общности все по-често се говори за „туристическо прегаряне“ (travel burnout). Много пътешественици описват чувство на умора от непрекъснатото разглеждане на забележителности, планиране и вземане на решения.

Има ли значение каква е почивката?

Да, и то повече, отколкото предполагаме.

Психологически изследвания показват, че честите кратки почивки могат да бъдат по-полезни за психичното здраве от една дълга ваканция годишно. Причината е, че дават възможност за редовно възстановяване, вместо да чакаме месеци наред, за да „презаредим батериите“.

Интересен е и друг извод: не толкова дестинацията, колкото преживяването определя дали ще си починем. Хората, които изпитват усещане за свобода, спокойствие и липса на натиск по време на ваканцията, се възстановяват значително по-добре. От друга страна, прекаленото планиране и постоянната необходимост да бъдем активни могат да намалят ползите от почивката.

Защо понякога се разболяваме точно когато започне отпуската?

Специалистите наричат това явление „leisure sickness“ или „болест на свободното време“. При някои хора организмът е толкова дълго време под напрежение, че едва когато стресът намалее, тялото започва да реагира с главоболие, отпадналост, настинка или други симптоми. Малко нидерландско проучване установява, че около 3% от хората редовно изпитват подобни неразположения през уикендите или по време на ваканция.

С други думи - понякога организмът използва почивката, за да ни покаже колко уморени всъщност сме били.

Целта е да се върнем малко по-спокойни, отколкото сме тръгнали. И ако това означава да пропуснем някоя забележителност в замяна на няколко часа истински релакс, науката е категорична - вероятно сме направили правилния избор!