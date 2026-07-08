Лятната ваканция започва с няколко клика – избирате мечтаната дестинация, разглеждате снимки и резервирате само за минути. Именно удобството на платформите за онлайн резервации обаче ги превръща и в предпочитана цел за онлайн измамници. С няколко лесни проверки можете значително да намалите риска и да резервирате спокойно.

Изпитани хитринки за безопасно сърфиране в апликациите за пътуване

1. Никога не плащайте извън платформата

Един от най-често срещаните сценарии е домакинът да поиска плащане чрез банков превод, Revolut, WhatsApp или друг външен метод с обещание за "по-ниска цена". Това е сериозен предупредителен знак.

Според официалните указания на Airbnb всички плащания и комуникация трябва да останат в платформата. При плащане извън нея губите защитата на AirCover и възможността Airbnb да ви съдейства при проблем.

2. Проверете отзивите

Не гледайте единствено общата оценка. Прочетете последните няколко ревюта и обърнете внимание дали различни гости споменават едни и същи проблеми:

лоша хигиена

подвеждащи снимки

шум

трудна комуникация

скрити такси

Полезно е да проверите и как домакинът реагира на негативните коментари. Спокойният и професионален отговор обикновено говори добре за него.

3. Внимавайте с оферти, които изглеждат прекалено изгодни

Ако луксозен апартамент в центъра на популярна европейска столица струва наполовина по-малко от всички останали подобни предложения, вероятно има причина.

Експертите по киберсигурност предупреждават, че измамниците често използват именно необичайно ниски цени, за да привлекат туристите и да ги накарат да действат прибързано.

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4. Проверете профила на домакина

Добра практика е да обърнете внимание на:

колко време съществува профилът;

има ли достатъчно реални оценки;

потвърдена ли е самоличността;

дали има история на успешно приключили резервации.

Airbnb препоръчва гостите да използват именно тези индикатори за доверие, преди да резервират.

5. Общувайте само през официалния чат

Някои измамници се опитват да преместят разговора във Viber, WhatsApp, Telegram или електронна поща. Това не е добра идея.

Официалната комуникация в платформата служи като доказателство при възникване на спор и позволява на екипа за поддръжка да проследи разговора. Airbnb дори блокира част от съобщенията, съдържащи опити за изнасяне на комуникацията извън сайта.

6. Проверете дали сайтът е истински

Фишинг атаките стават все по-убедителни. Понякога получавате имейл или SMS, който изглежда напълно автентичен.

Преди да въведете парола или данни за картата:

проверете дали адресът започва с правилния домейн

избягвайте линкове от непознати съобщения

не въвеждайте данни след натискане на подозрителни линкове

Airbnb предупреждава, че измамниците често използват сайтове с почти идентични адреси, за да откраднат потребителски данни.

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7. Не се доверявайте само на снимките

Красивите професионални фотографии невинаги показват реалното състояние на мястото.

Добра практика е да сравните снимките с описанието, да проверите дали гостите качват свои снимки в отзивите, да разгледате района чрез Google Street View. Това е един от най-често препоръчваните съвети както от професионални пътешественици, така и от туристически блогове.

8. Проверете какви защити предлага платформата

Преди резервация отделете няколко минути да се запознаете с политиката при:

анулиране

възстановяване на суми

сериозни несъответствия между обявата и реалността

спешна помощ

Airbnb например предлага AirCover, която включва съдействие при сериозни проблеми с настаняването и помощ при измами.

Независимо дали резервирате семейна къща край морето или уютен апартамент в европейска столица, няколко минути допълнителна проверка могат да ви спестят много неприятности.