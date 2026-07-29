Пeсента "По-полека" на Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" се превърна в истински хит на лятото. Всички, които си я припяват в топлите, слънчеви дни "Барът е до морето, а морето е до бара", искат да са край този бар до морето.

КЪДЕ Е ТОЗИ БАР?

Истината е, че този бар наистина съществува. И . Намира се на точно 438 км от центъра на София.

Името му е "Весел бар" и пленява, влюбва и радва любителите на морето. Намира се на южния плаж в Китен.

Собственик на бара, стаал супер известен покрай парчето, е Поли Герасимова. Дълги години тя работи като графичен дизайнер. Голямата й любов е VJ-стването, заради което се насочва към мапинга. Любимите й проекти са съчетание на аналогова и дигитална технология, в които хората контролират процеса. От тази любов се ражда "Полиформа" - студио за визуални и интерактивни експерименти в областа на дигиталните изкуства. Създава визуални декори (projection mapping върху сценография) за опери и театрални постановки, визуализизации за концерти с класическа и джаз музика, интерактивни инсталации и понякога не толкова интересни рекламни продукти като се страрае да съчетава класическото изкуство със съвременна дигитална визия. И това не е всичко.



Търсенията й свързват изкуството със социализацията на хора от специални групи по уникален начин.

Вдъхновяващата дигитална изложба „Изкуство с увреждания“ отвори сетивата на много хора, които я посетиха през 2025 в Топлоцентрала. Изложбата показа силата на духа и талантите, за които няма органичения. Чрез 3D mapping технология и четири интерактивни инсталации тя пренася в живота на 11 личности, които променят света – от Фрида Кало до Стиви Уондър, които въпреки своите физически или сензорни увреждания показват, че за гениалността няма граници и пречки. Изложбата е адаптирана за хора със зрителни увреждания, със слухови нарушения и с трудности с придвижването. Концепцията и Вдъхновяващата дигитална изложбаотвори сетивата на много хора, които я посетиха през 2025 в Топлоцентрала. Изложбата показа силата на духа и талантите, за които няма органичения. Чрез 3D mapping технология и четири интерактивни инсталации тя пренася в живота на 11 личности, които променят света –, които въпреки своите физически или сензорни увреждания показват, че за гениалността няма граници и пречки. Изложбата е адаптирана за хора със зрителни увреждания, със слухови нарушения и с трудности с придвижването. Концепцията и цялостната реализация е на Полина Герасимова. "Преди да изчезнем" е друга документална изложба на графичния дизайнер Полина Герасимова. Тя показва повече за изчезващите животински видове, унищожените екосистеми и погубени цивилизации, за заглушената реалност до гласовете на промяната. Край морето и бара обаче Полина Герасимова е малко по-различна - кара сърф, гмурка се, снима. ВЕСЕЛ БАР И СТЕФАН ВЪЛДОБРЕВ 10 Г. ПО-КЪСНО Снимките за клипа на "По-полека" се случват на този бар преди точно 10 години. По този повод Стефан Вълдобрев споделя:



"Весел бар си е същия, Поли си е същата, ние сме си същите (хм...), сигурно и вие сте си същите..."





На 31 юли в къмпинг Китен той отново ще подвири, заедно с Мирослав Иванов. Както всяка година, верандата на "Весел бар" се затваря за посетители и става сцена за музикантите.