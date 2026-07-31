Черна гора може би е една от най-ревниво пазените тайни на Европа. В последно време районът става все по-популярен сред семействата. Сгушено красиво на полуостров Лущица, селцето Лущица предлага идеалната комбинация от лукс, приключения и забавление за цялото семейство.

Лущица е впечатляващо крайбрежно селце в Черна гора, което разделя Адриатическо море от външния залив и предлага възможности за разглеждане с кола, посещение на традиционни таверни и рибарски селища, откъдето се открива гледка към Херцег Нови.

По полуострова са изградени само около 10 % от терена с жилища, инфраструктура и зеленина.

Архитектура и начин на живот

Каменни фасади в пастелни тонове, теракотени покриви и типични цветни капаци, вдъхновени от традиционни рибарски селца на Адриатика красят Лущица. Дизайна на местностите разказва историята на традициите.

Снимка: https://www.instagram.com

Квартали с характер

Marina Village – живописна крайбрежна зона, ресторанти, магазини и обществена инфраструктура;

Centrale – градски център за семейно-ориентиран живот с училище, здравен център и публични пространства

The Peaks / Golf Residences – ексклузивен район с изглед към бъдещо 18-дупково голф игрище

Селцето предлага луксозно преживяване и удобно настаняване. Предвиждат се 7 хотела, включително и 5-звезден такъв. Морските развлечения също са задължителни за всеки турист.

Частни плажове, спортни дейности като йога, каяк, велосипедни маршрути, дигитално изкуство и културни събития са само част от разнообразните занимания, на които можете да се радвате по време на престоя си.

Други развлечения

Разходка из историческия Котор

Котор, обект на световното наследство на ЮНЕСКО е друго невероятно преживяване. Разходката из историческия Стар град е като в книга с приказки, а изкачването до крепостта Сан Джовани си заслужаваше всяко усилие, благодарение на зашеметяващите панорамни гледки към залива.

Живописни гледки от кабинковия лифт на Котор

Наскоро отвореният въжен лифт в Котор предлага зашеметяващи гледки от морското равнище до планинския връх само за 11 минути. На върха ви очакват панорамни гледки към целия залив, което го прави идеален за сладки семейни снимки.

Целогодишни дейности на открито

Заливът Лущица предлага безкрайни занимания за любителите на природата и приключенията. Семействата могат да се насладят на каяк или падълборд, откривайки скрити плажове и морски живот по крайбрежието. Любителите на гмуркането могат да изследват исторически корабокрушения под Адриатическо море.

Храна

Храната на полуострова е друг ключов акцент за добро преживяване. Ресторантите там се фокусират върху пресни, местни продукти, съчетани с международни вкусове и разбира се, разнообразни ястия с морски дарове. Обстановката предразполага за непринудена вечеря, идеална за семейства. Можете също така да участвате в кулинарни турове, дегустации в местните лозя и дори да се разходите из маслиновите ферми.

Удобства

Лущица е удобно разположен близо до три международни летища: Тиват, Подгорица и Дубровник, което го прави достъпен за кратки посещения. Най-добрите месеци за посещение са между май и септември, когато можете да се насладите напълно на дейности на открито и лазурните плажове. Опаковайте най-удобните си обувки, ако планирате да разгледате острова, и не забравяйте да вземете връхна дреха в куфара си за разходките с лодка.

Снимка: https://www.instagram.com

Как се подготвят спасителите на плажа - вижте в следващото видео.