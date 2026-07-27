"Щастието не се измерва с думи. То се случва!" Има ли някой, който да не е съгласен с думите на Радина Кърджилова?

Актрисата прекарва дните си на почивка край морето, в компанията на децата и любимия си мъж - актьора Пламен Димов.



КАК ИЗГЛЕЖДА ЕДНА ЩАСТЛИВА ЖЕНА?



Без грим и прическа - такива са повечето жени през лятото, избрали да бъдат естествени, отпуснати, лениви, наслажващи се на това, което могат да си вземат от плажа и слънцето. Да забравиш за фондьотена, гребена и ютията е свобода, която се ползва с изключителна наслада. Като да затваряш сладко от спомени за студените зимни дни.



Радина Кърджилова и Пламен Димов пътуват с кемпер за лятната си отпуска - начин на почивка, в който вече имат установени традиции, защото им се случва за поредно лято. Почивката с кемпер има особено очарование - мобилен си, но същевременно можеш да спреш на която и да е локация. "Лятната кухня" на актрисата включва и газово котлонче, на което приготвя палачинки за всички.

"Харесва ми чувството да изпитвам щастие. Остава ни още много. И ми се смешно, и се разплаках на книга, и ям палачинки, и си похапвам вкусно, вкусно, и се вълнувам само защото животът е вълнуващ сам по себе си, и ми се спи рано, и ставам рано… да чувам „мамо” по 18283848484 на ден, да спя, докато някое бебе плаче неистово и да си мисля за майка му- как е, добре ли е, спала ли е, да си мисля за мама и татко, че ми липсват, че изкуството има нужда от приятели (от книгата на Федерик Бегбеде „ Моите приятели”), че качих 3 кг. Последните два месеца.. защо? ЗАЩОТО СЪМ ЩАСТЛИВА!"

Снимка: instagram/radinakardjilova

Трите качени килограма едва ли притесняват Радина, защото тя изглежда перфектно по бански.

ДО ЩАСТЛИВАТА ЖЕНА - ЩАСТЛИВ МЪЖ

Все по-често Радина и Пламен споделят моментите, които прекарват заедно. Те потвърдиха официално отношенията си в началото на 2025 г. Оттогава насам публикуват свои общи снимки в социалните мрежи – от които буквално струи любов. Любовта между Радина и Пламен се случва след нелеките моменти, които актрисата преживя в личен план - раздялата с бащата на Деян Донков, бащата на синовете ѝ Христо и Йоан.

"Смешките ти, Пламене и обичта ти… Хубаво ми е…"

Снимка: instagram/radinakardjilova

С актьорите са и двамата синове на Радина Кърджилова. А как се забавляват деца, които буквално живеят на плажа? Отговорът - с пясък по краката, топка, ловене на рибки и сън,когато умората все пак надделее. И двамата са от връзката ѝ с актьора Деян Донков.

На 17 юни Радина Кърджилова отпразнува своя 40-и рожден ден. Тя има по-малък братк, който скоро навърши 33 г. А за рождения ден любимият ѝ Пламен отбеляза повода с вдъхновяващи думи в социалните мрежи:

„Честит рожден ден! Благодаря ти, че ме научи да дишам спокойно. Да чувам и виждам! И да повярвам! Обичам те!“

Щастието понякога няма нужда от големи жестове. То се появява там, където морето ухае на свобода и се сваля всичко излишно. Лято е, кожата е солена, косата е разрошена от вятъра, а гримът остава в несесера, защото естествеността е най-красивият филтър. Жените, които са истински щастливи, носят това усещане в смеха си, докато обръщат палачинки на плажа, в босите си стъпала, в начина, по който прегръщат децата си и се сгушват до мъжа, който обичат.