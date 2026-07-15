Радина Кърджилова е на море и събира слънчеви лъчи и незабравими моменти край любимото синьо. Актрисата и майка на две деца показа страхотна форма на плажа, облечена в черен бански и слънчеви очила.

Кърджилова, която преди по-малко от месец навърши 40 години, се наслаждава на лятната почивка в компанията на своята половинка – актьора Пламен Димов, познат на зрителите от сериала „Вяра, надежда, любов“.

Димов, който през март спечели наградата Икар 2026 за главна мъжка роля за превъплъщението си в Леоне в спектакъла „Глембаеви“, също сподели кадри от плажа. На тях се вижда как Радина се грижи той да придобие здравословен тен, като старателно го маже със слънцезащитен крем.

Снимка: Инстаграм

Докато двамата са на море и съчетават почивката с професионални ангажименти, синовете на актрисата прекарват незабравими дни със своя баща – актьора Деян Донков.

Христо и Йоан, които са съответно на 10 и 5 години, са на голямо пътешествие по река Дунав. Баща и синове карат каяк и джет, плажуват, слушат хубава музика и се наслаждават на времето, прекарано заедно.

На 17 юни Радина Кърджилова отпразнува своя 40-и рожден ден, а любимият ѝ Пламен отбеляза повода с вдъхновяващи думи в социалните мрежи:

Снимка: Инстаграм

„Честит рожден ден! Благодаря ти, че ме научи да дишам спокойно. Да чувам и виждам! И да повярвам! Обичам те!“

Той засвидетелства любовта и благодарността си към нея и след спечелването на наградата „Икар“.

Снимка: Инстаграм

„Моята прекрасна Рада! За цялата увереност и спокойствие, които ми дава!“ – с тези думи Пламен Димов благодари на любимата си жена за подкрепата.

Вижте във видеото какво сподели Радина Кърджилова по време на гостуването си в подкаста ни "Малки разговори":

