Радина Кърджилова е на море и събира слънчеви лъчи и незабравими моменти край любимото синьо. Актрисата и майка на две деца показа страхотна форма на плажа, облечена в черен бански и слънчеви очила.
Кърджилова, която преди по-малко от месец навърши 40 години, се наслаждава на лятната почивка в компанията на своята половинка – актьора Пламен Димов, познат на зрителите от сериала „Вяра, надежда, любов“.
Димов, който през март спечели наградата Икар 2026 за главна мъжка роля за превъплъщението си в Леоне в спектакъла „Глембаеви“, също сподели кадри от плажа. На тях се вижда как Радина се грижи той да придобие здравословен тен, като старателно го маже със слънцезащитен крем.
Докато двамата са на море и съчетават почивката с професионални ангажименти, синовете на актрисата прекарват незабравими дни със своя баща – актьора Деян Донков.
Христо и Йоан, които са съответно на 10 и 5 години, са на голямо пътешествие по река Дунав. Баща и синове карат каяк и джет, плажуват, слушат хубава музика и се наслаждават на времето, прекарано заедно.
На 17 юни Радина Кърджилова отпразнува своя 40-и рожден ден, а любимият ѝ Пламен отбеляза повода с вдъхновяващи думи в социалните мрежи:
„Честит рожден ден! Благодаря ти, че ме научи да дишам спокойно. Да чувам и виждам! И да повярвам! Обичам те!“
Той засвидетелства любовта и благодарността си към нея и след спечелването на наградата „Икар“.
„Моята прекрасна Рада! За цялата увереност и спокойствие, които ми дава!“ – с тези думи Пламен Димов благодари на любимата си жена за подкрепата.
Вижте във видеото какво сподели Радина Кърджилова по време на гостуването си в подкаста ни "Малки разговори":