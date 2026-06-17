Днес българската театрална и кино сцена има повод за празник – една от най-ярките съвременни актриси, Радина Кърджилова, отбелязва своя 40-годишен юбилей.

От години тя е сред най-обичаните и разпознаваеми от публиката лица, заради силното си екранно присъствие, емоционална дълбочина и характерен артистичен почерк.

Специалният ден на актрисата не мина без романтичен жест, разбира се, от страна на любимия ѝ – актьорът Пламен Димов. Той не пропусна да я поздрави публично в социалните мрежи чрез трогателно видео, с което още веднъж показа колко важна е Радина за него.

„Ако сутрин се събуждаш и вкъщи всичко е спокойно, звучи музика и има детски смях и те посрещат с усмивка, значи се събуждаш на правилното място. Благодаря ти за всичко това, любов моя и честит рожден ден", казва Димов във видеото. След което прегръща самата Радина, която, както винаги, е неизменно до него.

А към самото видео остави още едно силно послание: „Честит Рожден Ден! Благодаря ти, че ме научи да дишам спокойно. Да чувам и виждам! И да повярвам! Обичам те!“

Очаквано, публикацията предизвика вълна от реакции от страна на близки и почитатели на двойката. И още веднъж показа, че връзката им, макар и датираща сравнително отскоро, е стабилна и изпълнена с взаимна подкрепа и близост.

Снимка: instagram/plamen__dimov

Всъщност все по-често Радина и Пламен споделят моментите, които прекарват заедно. Те потвърдиха официално отношенията си в началото на 2025 г. Оттогава насам публикуват свои общи снимки в социалните мрежи – от които буквално „струи“ любов. Те са заедно както в ежедневието, изпълнено с домашен уют и пътешествия, така и в значимите моменти.

Радина бе до любимия си във важната за него вечер, в която бе отличен с театралната награда Икар. "Моята прекрасна Рада! За цялата увереност и спокойствие, които ми дава!" - с тези думи тогава Пламен благодари на жената до себе си.

Любовта между Радина и Пламен се случва след нелеките моменти, които актрисата преживя в личен план - раздялата с бащата на Деян Донков, бащата на синовете ѝ Христо и Йоан.

Но днес Радина отново е щастлива – и навлиза в един нов етап о живота си не само като влюбена жена, но и като изключително успяла актриса. Тя продължава да играе в тетъра, а сред последните постановки с нейно участие е вдъхновената от едноименната древногръцка трагедия „Медея“. Освен в Народен театър "Иван Вазов“, наскоро представлението бе представено и в Испания – където един от специалните гости в публиката бе холивудският акьор Антонио Бандерас.

Във видеото - още моменти от триумфа на "Медея" в Испания и нещата, които сподели самата Радина пред камерите на "Coolt":

