Радина Кърджилова и Деян Донков бяха една от любима светска двойки у нас в продължение на години. Те не криеха чувствата си един към друг, дори напотив – публично демонстрираха любовта си. А плод на връзката им са двамата прекрасни сина – Христо и Йоан.

Но както често се случва в живота, всяка приказва има своя край. Двамата актьори се разделят и всеки поема по своя път. Път, в който, както се оказа, са готови отново да посрещнат любовта.

Още в началото на 2025 г. Радина официално потвърди връзката си със своя колега Пламен Димов. Връзка, която устоя на времето и продължава и до днес – година по-късно.

Периодично Радина и Пламен публикуват свои общи снимки в социалните мрежи – от които буквално „лъха“ любовта. Те не просто са все още заедно, но и по всичко изглежда, че истински се наслаждават на взаимната си компания.

Снимка: instagram/plamen__dimov

Последният кадър, който споделят е отпреди два дни. Позират усмихнати и щастливи. Към публикацията няма коментар. Но той е напълно излишен – погледът и жестовете казват всичко.

Снимка: instagram/plamen__dimov

Сътресенията и тежките моменти, които Радина преживя в последните няколко години, и за миг не я отделиха от голямата ѝ страст – актьорството. Тя продължава да играе на театралната сцена. Една от последните постановки с нейно участие е „Медея“, вдъхновена от едноименната древногръцка трагедия. Постановката е представена за първи път на сцената на Народен театър "Иван Вазов“.

Успоредно с това тя се снима в киното и телевизията.

Пламен Димов в също е една от звездите на Народния театър. Дебютът му на първата ни сцена е през 2017 г. с ролята на Исус в спектакъла „Последното изкушение“ по Никос Казандзакис. Следват множество роли и представления.

Сред актуалните постановки, в които може да гледаме Пламен Димов са „Моби Дик“, „Хага“, „Един безумен ден“, „Народът на Вазов“, „Бурята“, „Разходка с Гогол“.

Още за талантливата Радина Кърджилова - гледайте видеото:

