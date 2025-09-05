Актьорът Деян Донков показа, че освен талантлив на сцената, е и отдаден баща. Той заведе двамата си по-големи синове на футболния двубой България – Испания, превръщайки спортното събитие в специален семеен момент. Усмивките и емоцията по трибуните доказаха, че понякога най-ценните роли са тези извън театъра – в компанията на децата.

Най-големият син на Донков, който носи неговото име – Деян, както и средният му син Христо, който е на 9 години, се забавляваха истински преди мача на националния ни отбор, правейки прогнози за резултата.

„Моята прогноза за България – Испания е 5:1 за Испания, като нашият гол ще е от дузпа“, заяви 51-годишният актьор, който преди броени дни празнува рожден ден.

Малкият Христо също прогнозира победа за Испания с 6:0, а Деян Донков-син посочи оптимистичен краен резултат равенство 1:1.

В крайна сметка националният ни отбор загуби двубоя с три отбелязани попадения във вратата ни, срещу 0 в испанската врата.

Въпреки загубата баща и синове прекараха няколко часа заедно – време за емоции и важни уроци по бащински.

Най-големият син на българския актьор е от връзката му с актрисата Анастасия Ингилизова, а средният – Христо, от друга наша актриса - Радина Кърджилова. Двамата имат и по-малък син Йоан, който се роди през 2021 година.

В края на август месец Деян Донков заведе синовете си Христо и Йоан на море. Тримата прекараха време по мъжки.

Преди това и Кърджилова сподели кадри от морския бряг с двамата си синове, като не е ясно дали всички са били заедно или двамата родители са завели поотделно децата на море.

Донков и Кърджилова сложиха край на дългогодишната си връзка през 2024 година. Новата година двамата посрещнаха с нови половинки. 51-годишният актьор е с колежката си Анна Кошко, а Радина обяви официално връзката си с друг свой колега от театъра – Пламен Димов.

