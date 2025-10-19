Двама обичани и утвърдени български актьори - Юлиан Вергов и Петър Антонов влизат в една неочаквана роля чрез постановката „Неаполитано“, чиято премиера е на 26 октомври в "Theatro отсам канала“. Драматичната комедия засяга изключително важната и нелека социална тема – за бездомните хора.

„За съжаление често виждам тези хора“, споделя пред камерите на bTV Юлиан Вергов. „И ми става болно, мъчено, опитвам се да помогна с нещо.“

„Аз пък познават две баби, които „живеят“ на столичния бул. „Александър Стамболийски“. И постоянно се виждам с тях“, включва се и Петър Антонов.

„В крайна сметка всички сме хора и на всеки може да се случи“, обобщава Вергов. И допълва, че целта на постановката е не само да представи мрачната страна на живота, дори напротив – любовта към него и към хората като цяло. И цели да покаже, че бездомните са хора, видими и част от обществото.

Снимка: bTV

„Важно да има повече емпатия към тях“, категоричен е Антонов. И бърза и да определи пиесата, която е по текст на Яна Борисова, с режисьор е Димитър Коцев-Шошо, като „една от най-добрите, в които е участвал“.

Двамата актьори разкриват и причината, която ги е накарала да се присъединят без колебание към постановката – възхищението от непримиримостта на бездомните хора, от желанието им да продължават да живеят, въпреки всичко. „Харесва ми, че се борят докрай!“, казва Вергов.

А защо пиесата се нарича именно неаполитанци и как успява да свърже по един неочакван начин нещата от живота и футбола, както и откога датира приятелството между Юлиан Вергов и Петър Антонов – които са заедно и в шоуто „България търси талант“ – вижте във видеото:

