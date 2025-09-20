Тази седмица Народен театър "Иван Вазов" откри новия си сезон с премиерата на постановката "Последният час на Мерилин Монро", в която участват една от най-популярните звездни двойки - Деян Донков и Анна Кошко. И двамата се оказват привърженици на дрехите втора употреба, което е в пряка връзка с инициативата на bTV "Да изчистим България заедно".

Двамата актьори гостуваха в предаването "Тази събота", но не в студиото на bTV, а в градската среда на столицата. Пред Елица Кънчева те разказаха повече и за стила, и за любовта си.

Донков и Кошко споделиха повече за ролите си в постановката за живота на Мерилин Монро, както и за силните емоции, които усещат на сцената.

Външната прилика между Анна и Мерилин е наистина впечатляваща. Освен това, Анна сподели, че често се припознава в покойната актриса, по-точно в живота ѝ.

Повече за пазаруването в магазини за дрехи втора употреба, те разказаха:

"Деян доста често пазарува, аз влизам с него. Самата аз по скоро продавам дрехи онлайн понякога и си купувам, защото смятам, че е много важно дрехите да не се изхвърлят. Също често ги зареждам и в кофите за дрехи", каза актрисата.

Донков пък сподели, че започва да пазарува от втори употреби още като тийнейджър, като продължи, че му действа като "медитация".

Повече за тяхната любов и работа - вижте в цялото интервю тук.

