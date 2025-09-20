Тази седмица Народен театър "Иван Вазов" откри новия си сезон с премиерата на постановката "Последният час на Мерилин Монро", в която участват една от най-популярните звездни двойки - Деян Донков и Анна Кошко. И двамата се оказват привърженици на дрехите втора употреба, което е в пряка връзка с инициативата на bTV "Да изчистим България заедно".

Двамата актьори гостуваха в предаването "Тази събота", но не в студиото на bTV, а в градската среда на столицата. Пред Елица Кънчева те разказаха повече и за стила, и за любовта си. 

Донков и Кошко споделиха повече за ролите си в постановката за живота на Мерилин Монро, както и за силните емоции, които усещат на сцената.

Външната прилика между Анна и Мерилин е наистина впечатляваща. Освен това, Анна сподели, че често се припознава в покойната актриса, по-точно в живота ѝ.

Повече за пазаруването в магазини за дрехи втора употреба, те разказаха: 

"Деян доста често пазарува, аз влизам с него. Самата аз по скоро продавам дрехи онлайн понякога и си купувам, защото смятам, че е много важно дрехите да не се изхвърлят. Също често ги зареждам и в кофите за дрехи", каза актрисата. 

Ето къде можете да изхвърлите старите дрехи (СНИМКИ)

Донков пък сподели, че започва да пазарува от втори употреби още като тийнейджър, като продължи, че му действа като "медитация"

Втора употреба или ново - ще познаете ли дрехата? (АНКЕТА)

Повече за тяхната любов и работа - вижте в цялото интервю тук.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK 