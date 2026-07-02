Има нещо специално в това да вечеряш под сянката на дървета, с чаша вино в ръка и любимите ти хора (или в собствената си компания). През лятото градините на ресторантите в София се превръщат в истински оазиси - окачени лампички, цветя, приглушена музика и комфорт. Множество заведения вече искат да създадат уютна среда, а не просто усещане, че сме навън.

Независимо дали търсите идеи за романтична вечеря, среща с приятели или семейството, където децата да играят спокойно, столицата предлага впечатляващо разнообразие. Подбрахме осем ресторанта, които са сред най-харесваните от софиянци и гостите на града. Изборът е съобразен както с професионални класации, така и с мненията на посетители в Google, туристически блогове и дискусии в Reddit, където местните най-често препоръчват именно по-малки, качествени ресторанти с характер, вместо масовите вериги.

Ето кои са най-добрите ресторанти с градина в София

1. „Aubergine“

Едва ли има по-романтично място в центъра от малката градина на „Aubergine“. Ресторантът се помещава в красива стара къща близо до НДК, а дворът е скрит зад високи зелени асми, които през лятото създават усещането, че сте попаднали в нечий личен двор.

Менюто е модерно европейско с акцент върху сезонните продукти, а ресторантът е известен и с богатата си селекция от български крафт бири. Именно комбинацията между спокойна атмосфера, качествена кухня и внимателно обслужване превръща „Aubergine“ в един от най-често препоръчваните ресторанти за специални поводи. Собствениците определят градината като „убежище далеч от градската суматоха“.

Снимка: https://www.instagram.com

2. „Lavelé Garden“

Разположени на една от най-оживените улици в София, „Lavelé Garden“ успява да създаде усещане за истински градски парк. Пространството е изпълнено със зеленина, а вечер често има жива музика, DJ сетове или тематични събития.

Това е място, което e перфектно както за брънч или работна среща, така и за коктейли след работа или дълга вечеря. Менюто е съвременно, коктейлите са сред най-харесваните в града, а ресторантът е отличен и в категорията „Най-добър нов ресторант“ на Go Food & Drink Awards.

Снимка: https://www.instagram.com

3. „Ploshtadcheto“

Някои ресторанти стават популярни благодарение на рекламата. „Ploshtadcheto“ се превръща в любимец на софиянци благодарение на постоянните препоръки "от уста на уста".

Разположен на малка уличка в квартал Лозенец, ресторантът разполага с просторна градина, която през лятото почти винаги е пълна. Специалитетите на скара са сред най-добрите в София, а непретенциозната атмосфера кара човек да се чувства като гост на приятели. Не е случайно, че местни пътеводители го определят като „любим квартален ресторант, който не е туристически капан“.

Снимка: https://www.instagram.com

4. „Стария чинар“

Ако трябва да изберем ресторант, който съчетава отлична българска кухня, красива градина и стабилно качество през годините, „Стария чинар“ почти винаги ще бъде сред първите предложения.

Дворът е просторен, с много дървета и естествена сянка – истинско спасение в горещите дни. Менюто включва традиционни български и балкански ястия, приготвени на дървени въглища, а порциите са повече от щедри.

С над шест хиляди потребителски оценки ресторантът остава един от най-високо оценените в столицата.

Снимка: https://www.instagram.com

5. „Хаджидрагановите къщи“

Ако искате да избягате от усещането за голям град, това е мястото, макар и в центъра. Комплексът пресъздава атмосферата на възрожденско селище с калдъръмени алеи, дървени чардаци, цветни градини и автентична архитектура. През лятото дворът е особено красив, а традиционната българска кухня привлича както чуждестранни туристи, така и софиянци.

Това е едно от местата, които почти неизменно присъстват във всички международни пътеводители за София.

Снимка: https://www.instagram.com

6. „La Branche“

Разположен до Докторската градина, „La Branche“ е сред по-новите ресторанти в София, които впечатляват със стилен интериор и спокойна зелена градина.

Менюто е вдъхновено от средиземноморската кухня, а атмосферата е по-елегантна и спокойна в сравнение с по-шумните градски заведения. Ако търсите място за романтична вечеря или среща с приятели, това е отличен избор.

Снимка: https://www.instagram.com

Най-добрите ресторанти с градини за семейства с деца

7. „The School“

За родителите спокойната вечеря често зависи не толкова от менюто, колкото от това дали има къде децата да играят. Именно затова „The School“ е сред най-препоръчваните семейни ресторанти в София. Освен просторна градина, ресторантът разполага с голяма детска площадка и разнообразни занимания за най-малките. Родителите могат спокойно да останат на масата, докато децата се забавляват на открито.

С повече от 6000 потребителски оценки мястото се е превърнало в истински фаворит сред семействата.

8. Garden Restaurant „Yoli“

Разположен в квартал Дървеница, „Yoli“ е предпочитан за семейни празници, рождени дни и неделни обеди.

Голямата градина предлага достатъчно пространство за игра, а менюто включва както българска, така и европейска кухня. Атмосферата е спокойна и далеч по-неформална, което го прави удобен избор за семейства с малки деца.