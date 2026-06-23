Когато настъпят летните горещи вълни, градинарите и любителите на растения, които се отглеждат в саксии се сблъскват с един и същ проблем: почвата се нагрява толкова, че водата, която изливате, се изпарява, преди да достигне до корените. Един прост трик с пластмасова бутилка и лед обаче се превърна в абсолютен хит в социалните мрежи, защото буквално запазва свежестта и влагата там, където е най-необходима.

Този метод се нарича „дълбоко кореново охлаждане“ и всичко, от което се нуждаете, за да го използвате в градината си, е празна пластмасова бутилка от 1,5 или 2 литра и обикновена игла.

Как да си направите охладителна система?

„Изработването“ отнема само 5 минути, а ефектът върху растенията, които изсъхват от топлината, е незабавен:

Пробийте бутилката: Вземете празна пластмасова бутилка и използвайте игла (или шило), за да направите 10 до 15 малки дупки в долната трета на бутилката и на самото дъно. Дупките не трябва да са големи, за да не се отцеди водата наведнъж.

Закопайте го: До растението, което получава най-много слънце (домати, чушки или големи цветя в саксии на терасата са идеални), изкопайте дупка и закопайте бутилката така, че само гърлото с капачката да стърчи от земята .

. Сложете леда: Напълнете я догоре с кубчета лед, допълнете останалото със студена вода и завийте капачката.

Когато поливате градината си, горещата повърхност на почвата действа като тиган – водата се нагрява, корените на практика сe „готвят“ и по-голямата част от течността се изпарява.

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Тази система не само поддържа растението постоянно хидратирано без вашето присъствие, но и понижава температурата на корените с няколко градуса. Когато поставите лед в заровена бутилка, той се топи изключително бавно под земята. През малки дупки ледената вода капе в продължение на часове директно в зоната на корените, на дълбочина 20 сантиметра, където слънцето не достига.

По този начин растението не изпитва топлинен шок, листата не пожълтяват, а плодовете не окапват, дори ако на сянка навън е над 30 градуса.

Още един полезен трик за лятото, включващ пластмасова бутилка, вижте тук:

Пълнете бутилката с лед и вода всяка сутрин преди изгрев слънце и вашата градина ще успее да преживее всеки летен апокалипсис.