Когато растението, засадено в саксия, внезапно започне да съхне, пожълтява или губи листа, повечето хора посягат веднага към вода или тор. Напоследък обаче един доста необичаен трик заля социалните мрежи и се превърна в неочакван хит в градинарството.

Става дума за нещо съвсем просто - кибритени клечки, забодени в почвата на саксията.

На пръв поглед това изглежда като шега, но много любители на растенията твърдят, че този метод може да помогне при проблеми с вредители и да допринесе за по-здрав вид на растенията.

Защо кибритени клечки

„Разковничето“ е в сярата. Кибритените клечки съдържат химичния елемент и други минерали, които се освобождават бавно при контакт с влажна почва и действат като естествен тор.

Сярата помага за здрави корени, буен растеж и наситен зелен цвят на листата. Както и предпазва от вредители и болести. В малки количества, точно като тези, които се отделят от една или две клечки кибрит, тя може да има благоприятен ефект, без риск да навреди на растението.

И макар че съвременните кибрити не съдържат голямо количество сяра – често тя е заменена с бертолетова сол, манганов диоксид и стъклени прашинки, все още могат да се открият кибритени клечки от „старото поколение“ в специализирани и онлайн магазини.

Как да подходим правилно

Достатъчно е просто да вземем две до три кибритени клечки и да ги забодем в почвата до растението, с главичката надолу, на дълбочина около два сантиметра. Влагата от поливането бавно разтваря сярата и я освобождава в почвата.

Повтаряме трика на всеки четиринадесет дни, като заменяме клечките с нови. Подходящ е за стайни растения, цветя на перваза на прозореца или на балкона.

Кои растения имат най-голяма полза

Растенията, които са склонни към пожълтяване на листата, които растат бавно или губят жизненост, са първи кандидати за този трик. Сярата помага за усвояването на азота, който е важен за зеления цвят и буйния растеж.

Домати, босилек, орхидеи и стайни декоративни растения реагират особено добре на добавката.