Лятото е вече тук и наред с хубавите неща, носи със себе си и някои не особено приятни. Като комарите, например – онези насекоми, които макар и толкова малки, могат тотално да развалят всяка приятна вечер.

Едно от най-популярните летни решения срещу досадните натрапници не включва скъпи устройства, сложни химически съставки. Става дума за нещо съвсем елементарно - домашен капан от пластмасова бутилка, захар, хладка вода и мая.

Как работи

Комарите са привлечени от хората заради въглеродния диоксид, който всички ние издишаме. Когато захарта, водата и маята се смесят, започва бавен процес на ферментация. Това произвежда химичния елемент, който от своя страна привлича комарите към капана.

Пластмасовата бутилка служи като фуния: горната част се обръща надолу, което прави влизането по-лесно, а излизането трудно.

Какво ни е нужно

Единственото, с което трябва да се снабдим за базов капан е:

200 мл хладка вода (но не гореща)

50 г захар

около 1 г суха мая

празна бутилка

нож или ножица

по желание: тъмна хартия или плат за увиване на бутилката

Снимка: iStock

Приготвяне

Отрежете бутилката на около една трета от горната част. Изсипете хладката вода в долната част и разтворете захарта в нея. След това добавете маята, но не разбърквайте енергично сместа. Обърнете горната част на бутилката и я поставете обратно в долната като фуния.

Поставете капана на балкона, терасата или в градината – но важно да не е изложен на директно слънце през целия ден.

Сменяйте сместа веднъж седмично или когато ферментацията отслабне и капанът вече не е ефективен.

Трик, който наистина работи

Домашният капан може да помогне да се намали броят на комарите, но все пак не е магически щит, който ще превърне двора в стерилна зона без нито едно ухапване. Работи най-вече като допълваща мярка, най-добре в комбинация с мрежи на прозорците, вентилатор и при нужда - репелент.

Във видеото - какво да направим след ухапване от комари и кърлежи:

