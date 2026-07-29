Какво бихте си представили, ако чуете за жена, която е родила 44 деца? Историята на Мариам Набатанзи от Уганда звучи почти невероятно, но зад огромното число стои не просто необичайна плодовитост, а рядко медицинско състояние, трудно детство и живот, изпълнен с изпитания.

Мариам ражда 44 деца в продължение на около 23 години. Шест от тях по-късно умират, а тя остава сама да се грижи за останалите 38. Заради необичайния брой многоплодни бременности тя е наричана в медиите „най-плодовитата жена в света“.

Историята ѝ обаче е много повече от впечатляваща статистика.

44 деца след 15 бременности

Мариам забременява за първи път, когато е едва на 13 години – само година след като е омъжена насила на 12.

Първото ѝ раждане е на близнаци. Следват още пет двойки близнаци, четири тройки и пет двойки четиризнаци. Така в рамките на 15 бременности се раждат общо 44 деца.

Последната ѝ бременност е особено тежка. Тя отново очаква близнаци, но раждането е съпроводено с усложнения и едното от бебетата умира. Това е шестото дете на Мариам, което не успява да оцелее.

В интервю за Reuters тя споделя, че някога е имала 44 деца, но „Бог е отнел някои от тях“.

Какво стои зад необичайната ѝ плодовитост?

След раждането на първите си близнаци Мариам посещава лекар. Тогава разбира, че има необичайно големи яйчници и че организмът ѝ освобождава повече яйцеклетки по време на един овулационен цикъл.

Състоянието е описвано като хиперовулация – процес, при който по време на един цикъл се отделят няколко яйцеклетки вместо обичайно една. Когато повече от тях бъдат оплодени, вероятността за многоплодна бременност се увеличава значително.

Според гинеколога д-р Чарлз Кигунду от специализираната болница „Мулаго“ в Кампала при Мариам става дума за генетична предразположеност към хиперовулация. Именно това обяснява защо толкова голяма част от бременностите ѝ са с близнаци, тризнаци или четиризнаци.

Защо лекарите не са спрели бременностите по-рано?

Всъщност Мариам не е искала да има толкова много деца. Според разказите ѝ в един момент тя започва да моли лекарите за начин да прекрати поредицата от бременности.

След преглед обаче лекар ѝ казва, че противозачатъчните таблетки могат да създадат здравословни проблеми заради особеностите на организма ѝ. Тя разказва още, че е опитала метод за семейно планиране, след което е имала сериозен кръвоизлив и е била хоспитализирана.

Снимка: https://www.instagram.com

Години по-късно, след последната ѝ бременност, лекарите предприемат процедура, която да предотврати нови бременности. Според д-р Кигунду най-вероятно става дума за лигиране на маточните тръби – постоянен метод за контрацепция, при който тръбите се блокират, за да не може яйцеклетката да бъде оплодена.

Така след години на бременности Мариам вече не може да има деца.

Детство, белязано от трагедия

Майка ѝ я изоставя само три дни след раждането ѝ. Мариам остава с баща си и петте си по-големи братя и сестри.

Когато е на около 7 години, се случва нова трагедия. По думите ѝ мащехата ѝ отравя петте по-големи деца, като смесва натрошено стъкло с храната им. Всички те умират. Мариам оцелява, защото по това време е на гости при роднина, споделя самата тя пред Reuters.

Тя израства с мечтата един ден да има шест деца – семейство, което да запълни празнотата от собственото ѝ детство. Вместо шест обаче животът ѝ я среща с 44.

Детството на Мариам обаче приключва още преди да е успяла да го изживее. На 12 години тя е омъжена насила. Само година по-късно става майка на близнаци.

През следващите години бременностите следват една след друга. Съпругът ѝ често отсъства от дома, а според разказа на Мариам отношенията им са били изпълнени с насилие и страдание.

След около 23 години брак той я изоставя, оставяйки я сама да се грижи за огромното семейство.

Как живеят Мириам и нейните 38 деца

Тя живее с децата си в няколко малки къщи от циментови блокове и ламаринени покриви в село Касаво, на около 50 километра северно от столицата на Уганда Кампала.

По-големите деца помагат с грижите за по-малките, готвенето и прането. На стената има дори график, който разпределя домакинските задължения. Но храненето на толкова много хора е огромно предизвикателство. По думите на Мариам само за един ден са необходими около 25 килограма царевично брашно. Месото и рибата са рядък лукс.

Снимка: https://www.instagram.com

Тя се опитва да изкарва пари по всякакви начини – работи като фризьор, украсява събития, събира и продава метали и билкови лекарства, приготвя местен джин. Почти всичко, което печели, отива за храна, медицински разходи, дрехи и училищни такси.

Най-големият ѝ син Иван Кибука дори е принуден да прекъсне средното си образование, когато парите за таксите свършват.

„Мама е претоварена, работата я смазва. Помагаме с каквото можем – например с готвенето и прането, но тя все още носи цялата тежест за семейството“, разказва той пред Reuters.

Въпреки финансовите трудности Мариам държи децата ѝ да получат образование. По думите ѝ те могат да бъдат лишени от много неща, но училището не трябва да е едно от тях. Това е една от големите ѝ цели – децата ѝ да имат възможности, които самата тя не е имала.