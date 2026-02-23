В официалната Книга на рекордите на Русия - специализирано издание, регистриращо уникални постижения на руски граждани и организации, могат да се срещнат много необичайни случаи. През 2018 година в нея попада и една на пръв поглед обикновена жена - Валентина Хромих.

Тя живее в село Знаменское, близо до град Липецк. По-голямата част от живота си работи като счетоводител в селския съвет – а успоредно с това успява да роди и отгледа, заедно със съпруга си Анатолий, 20 деца.

Най-големият им син Сергей е на 57 години, а най-малката – Надежда, на 32. И семейството не спира да се разраства - Валентина и Анатолий вече са прабаба и прадядо. Затова дори обикновеното неделно пиене на чай днес прилича на истинско празнично угощение - нещо, което съпрузите приемат с радост.

Мечта за голямо и задружно семейство

Валентина разказва, че е била единствено дете и винаги ѝ е липсвала компанията на брат или сестра. Затова още от ранна възраст решава, че нейното семейство непременно ще бъде най-голямото и най-задружното. В първи курс на университета започва да работа на бензиностанция и именно там среща бъдещия си съпруг Анатолий, който е ветеринарен лекар. Един ден двамата се заговорят, разменят телефонни номера (по онова време домашни) и си уговорят среща.

За кратко време увлечението им прерасва в сериозно чувство. Няколко месеца след първата среща сключват брак, а скоро след сватбата Валентина разбрира, че е бременна. В периода от 1969 до 1977 година в семейството се раждат шест деца - момчета.

През 1978 година се появява и първата дъщеря Светлана, а след нея и още три сестри - Галина, Анастасия и Валентина, кръстена на майка си. Така, за 23 години Валентина ражда 20 деца, сред които две двойки близнаци.

Снимка: facebook/Женский мир

Напук на природата

Лекарите наричат това истинско чудо. Причината е, че Валентина има отрицателен резус-фактор, а съпругът ѝ положителен, което често води до усложнения при бременност. Семейство Хромих обаче е пощадено от подобни проблеми. В един момент най-голямото предизвикателство за тях става измислянето на имена за новородените, затова поверяват тази задача на по-големите деца.

Повечето от децата си Валентина ражда в обикновен родилен дом. Но се случват и немалко непредвидени ситуации. Веднъж родилните болки започват толкова внезапно, че се налага да я откарат до болницата директно от работа с единствения наличен транспорт - цистерна за бензин. Друг път се случва толкова бързо, че тя ражда буквално на прага на дома си. „Излязох само да подишам въздух, а се върнах вече с бебе. Пъпната връв преряза съпругът ми“, спомня си тя.

След като завършва счетоводство, Валентина веднага започва работа по специалността си. И никога не остава в майчинство за повече от няколко месеца, а животът в селото означава постоянни грижи. В началото ѝ помагала майка ѝ, а по-късно - по-големите синове и дъщери. Още от ранна възраст тя ги учи да готвят, да почистват и да помагат в домакинството.

Снимка: instagram/party_v_halate

Ежедневието на една многодетна майка

Дните ѝ минават по следния начин: започват в 5 часа сутринта с грижи за добитъка, след това приготвя закуска за всички. При толкова хора това не е никак лесна задача: ако за закуска има палачинки, тестото се меси направо в кофа, ако за обяд менюто включва супа – вари се поне 10 литра.

Когато се ражда петото дете, колегите на Валентина помагат на семейството да си построи къща. Но мястото скоро става тясно и с времето добавят още пристройки. Съпрузите продължават да живеят в къщата и до днес, а децата често ги посещават със своите семейства.

Най-голямата гордост е на двамата съпрузи е, че всички деца са възпитани и образовани. В семейството има учители, строители, лекари, зоотехници, мениджъри.

Трудните моменти

Най-трагичните моменти са свързани със загубата на деца - две почиват като бебета, три се давят в реката, а един от синовете им преди няколко години си отива от онкологично заболяване.

Любопитно е, че сред децата на Валентина и Анатолий няма многодетни семейства - най-много с по две деца, а най-често с по едно. Според Валентиина младото поколение днес се сблъсква с много трудности - високи цени и невъзможността да си купи жилище. Често децата търсят съветите ѝ за семейния живот, а тя казва, че най-важното е уважението един към друг и умението да се разговаря.

Във видеото - и една българска многодетна майка, която стана баба на 39 г.:

