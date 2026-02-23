В официалната Книга на рекордите на Русия - специализирано издание, регистриращо уникални постижения на руски граждани и организации, могат да се срещнат много необичайни случаи. През 2018 година в нея попада и една на пръв поглед обикновена жена - Валентина Хромих.
Тя живее в село Знаменское, близо до град Липецк. По-голямата част от живота си работи като счетоводител в селския съвет – а успоредно с това успява да роди и отгледа, заедно със съпруга си Анатолий, 20 деца.
Най-големият им син Сергей е на 57 години, а най-малката – Надежда, на 32. И семейството не спира да се разраства - Валентина и Анатолий вече са прабаба и прадядо. Затова дори обикновеното неделно пиене на чай днес прилича на истинско празнично угощение - нещо, което съпрузите приемат с радост.
Мечта за голямо и задружно семейство
Валентина разказва, че е била единствено дете и винаги ѝ е липсвала компанията на брат или сестра. Затова още от ранна възраст решава, че нейното семейство непременно ще бъде най-голямото и най-задружното. В първи курс на университета започва да работа на бензиностанция и именно там среща бъдещия си съпруг Анатолий, който е ветеринарен лекар. Един ден двамата се заговорят, разменят телефонни номера (по онова време домашни) и си уговорят среща.
За кратко време увлечението им прерасва в сериозно чувство. Няколко месеца след първата среща сключват брак, а скоро след сватбата Валентина разбрира, че е бременна. В периода от 1969 до 1977 година в семейството се раждат шест деца - момчета.
През 1978 година се появява и първата дъщеря Светлана, а след нея и още три сестри - Галина, Анастасия и Валентина, кръстена на майка си. Така, за 23 години Валентина ражда 20 деца, сред които две двойки близнаци.
Напук на природата
Лекарите наричат това истинско чудо. Причината е, че Валентина има отрицателен резус-фактор, а съпругът ѝ положителен, което често води до усложнения при бременност. Семейство Хромих обаче е пощадено от подобни проблеми. В един момент най-голямото предизвикателство за тях става измислянето на имена за новородените, затова поверяват тази задача на по-големите деца.
Повечето от децата си Валентина ражда в обикновен родилен дом. Но се случват и немалко непредвидени ситуации. Веднъж родилните болки започват толкова внезапно, че се налага да я откарат до болницата директно от работа с единствения наличен транспорт - цистерна за бензин. Друг път се случва толкова бързо, че тя ражда буквално на прага на дома си. „Излязох само да подишам въздух, а се върнах вече с бебе. Пъпната връв преряза съпругът ми“, спомня си тя.
След като завършва счетоводство, Валентина веднага започва работа по специалността си. И никога не остава в майчинство за повече от няколко месеца, а животът в селото означава постоянни грижи. В началото ѝ помагала майка ѝ, а по-късно - по-големите синове и дъщери. Още от ранна възраст тя ги учи да готвят, да почистват и да помагат в домакинството.
Ежедневието на една многодетна майка
Дните ѝ минават по следния начин: започват в 5 часа сутринта с грижи за добитъка, след това приготвя закуска за всички. При толкова хора това не е никак лесна задача: ако за закуска има палачинки, тестото се меси направо в кофа, ако за обяд менюто включва супа – вари се поне 10 литра.
Когато се ражда петото дете, колегите на Валентина помагат на семейството да си построи къща. Но мястото скоро става тясно и с времето добавят още пристройки. Съпрузите продължават да живеят в къщата и до днес, а децата често ги посещават със своите семейства.
Най-голямата гордост е на двамата съпрузи е, че всички деца са възпитани и образовани. В семейството има учители, строители, лекари, зоотехници, мениджъри.
Трудните моменти
Най-трагичните моменти са свързани със загубата на деца - две почиват като бебета, три се давят в реката, а един от синовете им преди няколко години си отива от онкологично заболяване.
Любопитно е, че сред децата на Валентина и Анатолий няма многодетни семейства - най-много с по две деца, а най-често с по едно. Според Валентиина младото поколение днес се сблъсква с много трудности - високи цени и невъзможността да си купи жилище. Често децата търсят съветите ѝ за семейния живот, а тя казва, че най-важното е уважението един към друг и умението да се разговаря.
Във видеото - и една българска многодетна майка, която стана баба на 39 г.:
