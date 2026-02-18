Ангелина Тодорова-Бонева е новият министър на регионалното развитие и благоустройството. Тя бе обявена като част от служебния кабинет на Андрей Гюров.

И докато всички говорят за пътища и строителство, ние решихме да надникнем зад дебелите папки и протокола. Защото под строгата визия на държавен служител се крие една жена с впечатляваща лична история.

Личният свят на Ангелина Бонева

Снимка: МРРБ

Ангелина Бонева е от жените, които доказват, че най-краткият път до успеха е комбинацията от здраво стъпване на земята и образование от световна класа. Макар в публичното пространство да я познаваме предимно през обектива на професионалните ѝ роли, Ангелина Бонева е преди всичко майка, която очевидно успява да балансира тежките държавни задачи с топлината на дома.

По официални данни Ангелина Бонева има две дъщери от Камен Михайлов. А те са неин пристан в напрегнатото ежедневие на държавен служител на такава висока позиция. Голямата ѝ дъщеря вече е създала свое семейство.

Малката енигма на двойното име

Прави впечатление, че името на Ангелина Тодорова-Бонева е изписано с тире. В българския контекст това тире е много повече от пунктуационен знак. Вероятно, „Тодорова“ е моминската фамилия, а „Бонева“ е приета по-късно.

А защо не е „Михайлова“, предвид брака ѝ с Камен Михайлов? В света на правото и личния избор отговорите са няколко – или министър Бонева не е приела фамилията на първия си съпруг, или впоследствие е възстановила своята, или пък настоящата фамилия е свързана с по-късен етап от живота ѝ. Българското законодателство дава пълна свобода за тези лични решения, които често помагат на дамите в публичния сектор да останат разпознаваеми през годините, независимо от промените в семейния статус.

Оксфорд и визия за бъдещето

Снимка: МРРБ

Ако се чудите как се става министър на едно от най-предизвикателните министерства, отговорът се крие в библиотеките на Оксфорд. С бакалавърска степен от елитния британски университет и магистратура по „Европейски науки“ от Грац, Ангелина не просто заема пост – тя носи със себе си европейски модел на мислене. Преди да поеме кормилото на МРРБ, тя преминава през ключови позиции:

Главен директор на дирекцията за стратегическо планиране.

Заместник-министър в кабинета на Гълъб Донев.

Експерт във Фонда на фондовете и Министерството на финансите.

Изглежда, Ангелина е от жените, които не се страхуват от „мъжките“ сектори като строителство и инфраструктура, защото знае, че в основата на всеки добър път стоят правилните изчисления и ясната стратегия.

