Десет години след като загуби съпруга си, Лора Орико прегърна тяхното общо дете. На 49 години актрисата, позната от сериала „От местопрестъплението: Маями“ сбъдна мечтата си за майчинство, използвайки замразена сперма, съхранена още по време на брака им. Съпругът й Райън почина от усложнения вследствие на мозъчен тумор преди повече от 10 години.

Още през 2007 г. двойката замразява сперма на Райън. Години по-късно, когато Лора остава сама и на 48 решава, че не иска повече да отлага мечтата си за майчинство, тя предприема смелата стъпка да зачене, използвайки съхранения генетичен материал на покойния си съпруг.

Малката Авиана Роуз

Дъщеря им Авиана Роуз се ражда на 5 февруари и е с перфектни мерки - 3,3 кг и 50 см.

„Нереално е и толкова вълнуващо“, споделя Орико. „След толкова вътрешни колебания дали да направя това сама, след надеждите да срещна партньор и след пет спонтанни аборта преди години – най-накрая държа в ръцете си моето красиво бебе.“

За нея раждането има и още по-дълбок смисъл:

„Това е и част от наследството на моя покоен съпруг. Той почина преди повече от десет години, а аз използвах неговата замразена сперма. Това е истинска благословия.“

Раждане, което не минава по план

Първоначално раждането трябвало да се случи по естествен път, но планът се променя и лекарите извършват секцио.

„Бях малко уплашена от операцията, но всичко мина отлично. Възстановяването ми е по-дълго, но това няма значение. Дори начинът, по който направихме първия контакт кожа до кожа, беше различен – и въпреки това магичен“, разказва майката.

До нея през цялото време е бил неин близък приятел, както и екип от лекари и медицински сестри. Лора споделя, че е получила огромна подкрепа както от своето семейство, така и от роднините на покойния ѝ съпруг.

„Никога не се отказвайте от мечтите си“

Макар че пътят ѝ към майчинството е бил труден, Орико споделя, че преходът към новата ѝ роля на майка е напълно естествен. Тя отдава това на дългогодишния си опит като грижещ се човек за болни членове на семейството.

„Тя е едно сладко малко ангелче. Вече започвам да разбирам сигналите ѝ – кога плаче, кога гука, какво означават различните ѝ изражения“, казва Лора с усмивка.

А посланието ѝ към всички жени е ясно и силно:



„Никога не се отказвайте от мечтите си. Животът е кратък и трябва да го живеете пълноценно. Обградете се с подкрепящи хора и следвайте целите си – само вие можете да определите бъдещето си.“

