Представете си, че сте на 48 години, отгледали сте 11 деца и най-накрая започвате да планирате със съпруга си онези мечтани пътувания, за които никога не е имало време. Тялото ви се променя и вие си мислите: „Добре, навлизам в нов етап от живота си“. Само че съдбата има съвсем друг план – и той включва още един чифт бебешки обувки.

Точно това се случва с Никол Богс от Тенеси. Когато разбира, че е бременна с бебе номер 12, тя е толкова шокирана, че крие новината от съпруга си цели девет дни. Но това, което не подозира, е че най-голямата изненада тепърва предстои.

Три седмици след като споделя новината със семейството си, Никол подхвърля на дъщеря си Меган Хъф: „Знаеш ли, винаги съм си мечтаела да премина през това заедно с някоя от дъщерите си“.

Снимка: Instagram

По това време Меган няма никаква представа, че мечтата на майка й вече е реалност. Само няколко седмици по-късно тя разбира, че очаква първото си дете. Моментът, в който двете сядат насаме на верандата, за да споделят вълнението, Меган описва като „несравним“.

Курс по майчинство в реално време

Въпреки че Никол има 11 раждания зад гърба си, тя не се чувства готова за бебе номер 12.

„Аз съм най-лошата, защото забравям всичко! Всяка бременност е като първа“, признава тя пред People. Сега обаче тя има шанса да дава съвети на дъщеря си по време на нейната първа бременност.

Снимка: Instagram

Ако Никол изпитва определени симптоми, майка й я предупреждава какво се случва. Двете прекарват часове в сравняване на прегледи, изследвания и емоции, превръщайки този период в най-силното свързване между майка и дъщеря.

Леля и племенница... или най-добър приятел?

Снимка: Instagram

Най-забавната част от историята е роднинската връзка, която предстои. Бебе номер 12 на Никол всъщност ще бъде леля или чичо на бебето на Меган, въпреки че ще бъдат на една и съща възраст.

„Мисля, че е супер яко, защото ще растат заедно“, споделя Меган. Двете жени живеят наблизо и вече планират как ще отглеждат децата си като най-добри приятели. За Никол това не е просто поредното дете, а възможност да преживее магията на майчинството отново, но този път рамо до рамо с дъщеря си.

Какви рискове крие консумацията на алкохол при бременни жени - вижте във видеото тук:

