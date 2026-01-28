Бебе излетя от движеща се по пътя кола и едва не беше прегазено. Жена от Калифорния бе арестувана, след като видеозапис показа случилото се.

35-годишната Жаклин Ернандес от Ла Хабра е арестувана по подозрение в тежко престъпление, свързано с малтретиране на дете, след като 19-месечното ѝ дете падна „от страната на пътника в движещо се превозно средство“, пише People.

Какво се случва всъщност?

Докато черен джип влиза в кръстовището и прави завой, предната пътническа врата се отваря и малко дете пада на пътното платно. На записа се вижда как детето едва не е прегазено, преди шофьорът рязко да спре, за да излезе от превозното средство, да го вземе и да се качи обратно в колата, за да потегли.

Кадрите показват и светъл автомобил, движещ се зад черния, който почти блъска детето. Впоследстве е установено, че бебето е с наранявания, и е било транспортирано до местна болница. Съгласно калифорнийския закон, деца под 2-годишна възраст „трябва да се возят в столче за кола, обърнато назад“. Това се променя с промяната на ръста и килограмите - ко детето е над 18 кг или е по-високо от 102 см.

Правилата за превозване в автомобил на деца в България

Правилата за превозване в автомобил на деца в България са строго определени от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Основният фокус е върху ръста на детето, тъй като стандартните предпазни колани в автомобилите са проектирани за хора с височина над 150 см.

Ето най-важното, което трябва да знаете според актуалните изисквания към 2026 г.:

Кога е задължително столчето?

До 150 см височина: Всички деца с ръст под 150 см задължително трябва да се превозват в специални системи за обезопасяване (столчета или бустери), които съответстват на тяхното тегло и ръст.

задължително До 12-годишна възраст: Дори детето да е близо до 150 см, законът често обвързва безопасността и с възрастта (12 г. ), но водещият критерий за използване на столче/бустер е именно ръстът.

Кога детето може да пътува на предната седалка?

Деца под 3 години: Могат да се возят на предната седалка само в столче , монтирано обратно на посоката на движение . Изключително важно е в този случай въздушната възглавница (airbag) да бъде деактивирана .

въздушната възглавница (airbag) да бъде деактивирана Деца над 3 години, но под 150 см: По закон нямат право да се возят на предната седалка, дори и със столче, освен ако автомобилът няма задни седалки (например при двуместни коли) или ако седалката е оборудвана със система за обезопасяване. Въпреки това, масовата практика и препоръка на органите на реда е децата под 150 см да останат отзад.

Деца над 150 см: Вече могат да се возят на предната седалка само с обикновен колан, независимо от възрастта си.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER