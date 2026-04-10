Едуард Чирко е на 59 години – и вече с гордост носи званието „баща-герой“. Официално, той има една съпруга, но не крие, че децата му са от различни майки – на които оказва финансова помощ.

С днешна дата Едуард, който работи като чиновник и депутат, е горд баща на 33 деца. Само преди няколко седмици той се прибра от родилния дом в Санкт Петербург у дома с 19-ия си син. Момчето е кръстено Михаил. Освен това има и 14 дъщери.

32 от децата на Чирко са биологични, едно е осиновено, а две са родени чрез инвитро процедура.

Дискретен по отношение на личния живот

Едуард не обича да говори за личния си живот, но уточнява, че децата му имат няколко майки, тъй като „жената не може да ражда всяка година“. Той пази в тайна самоличността на жените до себе си, но е ясно, че майката на последното му, 33-то дете, е на 35 години.

Най-голямата дъщеря на депутата е на 16 години. Тя е родена от официалната му съпруга. Дали съпрузите са заедно към настоящия момента, също не е ясно.

Още преди година на Чирко е присъдено званието „баща-герой“. Мнозина критикуваха това това решение, тъй като повечето деца са родени извън брак.

В момента за най-многодетно семейство в Русия се смятат Анатолий и Валентина Хромих от Липецка област - те са отгледали 20 биологични деца. Друг рекорд принадлежи на Татяна и Михаил Сорокини - те имат само две биологични деца, но са осиновили 85 от дом за деца.

Мисията: да подобри демографската ситуация

Самият Едуард Чирко не реагира на критиките и казва, че всички негови деца са здрави, осигурени, получават добро образование и спортуват. В миналото семейната му история вече е била обект на интерес от прокуратурата, която е настоявала за проверка на условията, в които живеят децата и участието на бащата във възпитанието им, но случаят или не е получил развитие или нарушения не са били открити.

Самият чиновник казва, че мисията му е проста - да подобри демографската ситуация в Русия. И да покаже, че е възможно да се отглеждат и възпитават успешно не 1 или 2, а дори 30 деца. А личното му правило е: ако една жена му роди три или повече деца, той им дава своята фамилия.

Кой е многодетният баща

Роден е през 1967 г. В младостта си е тренирал бокс и няколко пъти е ставал шампион на Санкт Петербург, получавайки званието майстор на спорта.

След като завършва училище, служи в армията и работи като булдозерен машинист, а по-късно постъпва в университет. Според редица източници, в бурните 90-те години покрай спорта се замесва и в криминалните среди. През 1999 г. получава петгодишна присъда по дело за изнудване, но само след година е освободен предсрочно.

След това Едуард преосмисля живота си и се насочва към политиката.

Колкото до призванието „баща-герой“, Чирко не получава особени привилегии от статута си – има значка и 5000 рубли месечно. В същото време споделя, че само за подготовка на по-големите си деца за училище харчи около 1 милион рубли. И би искал да получи от държавата микробус - такъв се полага за семейства с пет деца, което означава, че той би могъл да претендира за шест буса.

Много медии са се опитвали да разговарят с майките на многобройните му деца, но те предпочитат да останат анонимни, пише Novosti.

