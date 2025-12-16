/ Лайфстайл

„Трябваше да сияя от щастие, но тялото ми беше изтощено": Истината за първите седмици след инвитро

16 Декември 2025
След дълъг и емоционален път към най-съкровената мечта на една жена, популярна риалити звезда от Великобритания сподели новина, която промени живота ѝ. Личен момент, скрит зад празнична атмосфера, и откровени думи, които рядко чуваме и често крием зад фалшива усмивка. 

Софи Касаи, позната на публиката с участието си в продукциите „The only way is Essex“, която имаше повече от 30 сезона, и „Geordie Shore“, несъмнено преживява най-красивия период от живота си, защото ще става майка. След като ѝ поставят диагнозата ендометриоза, ѝ казват, че шансовете да забременее са минимални. Противно на всички очаквания, днес тя очаква първото си дете.  

Бебе, родено 4 месеца по-рано и с 10% шанс за живот, най-накрая е у дома за празниците

34-годишната звезда и нейната половинка Джордан Брук обявиха щастливата новина в емоционално видео, публикувано в социалните мрежи. Двамата разопаковат подарък под елхата - бебешко одеяло, което са сложили под коледната елха миналата година, с надеждата, че 2025 г. ще изпълни желанието им да имат дете. Това е старо народно предание, което много семейства по света изпълняват, с надеждата да сбъдне желанието им да станат родители. 

За Софи това бележи края на дълъг и труден период. Двойката многократно е говорила за борбата си с безплодието, многобройните лечения, на които са се подложили, и желанието, в което винаги са вярвали. Звездата е претърпяла сложни медицински изследвания и процедури за инвитро оплождане, пътешествие, което е изпитало както физическата, така и емоционалната ѝ устойчивост.

След като обяви, че ще става майка, Софи реши да говори открито за това какви всъщност са били първите няколко седмици от бременността ѝ:

„Да кажа, че просто се опитвах да оцелея, е меко казано. Първите няколко седмици бяха невероятно трудни и не разбирам защо никой не ме предупреди за това. Имаше цели дни, в които едва можех да стана от дивана и не можех да държа очите си отворени повече от час.“

Снимка: https://www.instagram.com

Тя продължи, като обясни, че е била особено внимателна и стриктна с диетата си, за да може да забременее. Всичко това я кара да „не може да понесе нищо друго освен бежова храна“.

„Чувствах се наистина зле. Имах чувството, че трябва да сияя от щастие, но тялото ми беше изтощено. Слава Богу, че излязох от този период - сега се чувствам много по-добре.“

След 4 опита инвитро! Деси стана майка за втори път на 48: Няма невъзможни неща! (СНИМКИ)

В кои случаи се налага провеждането на инвитро процедурите - вижте отговора в следващото видео. 

