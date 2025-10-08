На 49 години, с усмивка и очи, пълни с благодарност, Десислава Дончева от София може спокойно да каже, че животът ѝ е пълен с чудеса. Тя е майка на две момичета — 14-годишната ѝ дъщеря от предишен партньор и малката Катлея, която се появява на бял свят, когато Деси е на 48.

„Имам голяма дъщеря на 14 години, която родих на 35. А сега имам малката кукла Катлея на 1 година, която родих на късните 48,“ споделя тя с усмивка.

Любов и история, която вдъхновява

От осем години Деси живее на семейни начала със своя партньор Ники, който е с 14 години по-млад от нея. Решението да имат дете заедно идва преди около пет години.

„Все пак аз си имах моето момиченце, а той – много по-млад от мен – нямаше деца. По принцип не съм егоист и този факт ми тежеше,“ признава тя.

След повече от година неуспешни опити двамата решават да потърсят помощ от специалист. Попадат в болница „Надежда“, при д-р Чапанова – и така започва дългият път към чудото:

„След едни дълги три години и половина, десетки изследвания, стотици процедури, инжекции и четири опита инвитро... Ние видяхме нашия положителен тест за бременност.“

Снимка: Личен архив

Борба, вяра и чудо

Пътят не е бил никак лек, но вярата е тази, която крепи Деси и фактът, че никога не се отказва. „Държа да подчертая – не е лесно, но когато сте заедно и вървите хванати здраво за ръка в една посока, нещата се получават,“ казва Деси и допълва: „Никога не бива да се отказвате, особено жената – тя поема всичко на гърба си. Вярвайте, независимо от обстоятелствата, и се молете. Чудото ще дойде.“

Бременността ѝ също не е била лека, но силата и желанието са по-големи от трудностите.

„Беше трудно, тежко и различно от предишната ми бременност, но стисках зъби и мечтаех за срещата с нашето бебче.“

Снимка: Личен архив

Две сестри и много любов

Деси признава, че първоначално по-голямата ѝ дъщеря не е била въодушевена от новината, че ще става кака „Казваше, че няма да я обича, гушка и вижда...“ спомня си тя. Но всичко се променя в момента, когато вижда сестричката си за пръв път: „Тя я заобича още щом я гушна, погледна я с такава любов, че сърцето ми подскочи и се изпълни с щастие.“

Снимка: Личен архив

Изборът на име не е случаен

Деси работи като домашна помощница от почти десетилетие — професия, която изисква грижа, внимание и сърце - качества, които тя носи в изобилие. Свободното си време посвещава на любимото си хоби — орхидеите, а домът ѝ е малък оазис от зеленина.

„Обожавам цветята и съм го превърнала в хоби! Отглеждам орхидеи и други растения, а дори балкона съм го превърнала в мини градинка,“ споделя тя.

Именно тази любов към природата и красотата стои зад избора на името на нейната втора дъщеря – Катлея, което идва от рядък и изключително нежен вид орхидея.

Снимка: Личен архив

Животът след 48 – с повече смисъл и благодарност

Днес Деси е в майчинство и се наслаждава на всяка секунда с Катлея, която вече е на 1 годинка.

„Да имаш бебче на по-късен етап е също толкова приятно, колкото и на по-ранна възраст,“ споделя тя.

За нея възрастта не е пречка, а доказателство, че любовта и вярата могат да победят всичко. „Искам да посъветвам всички жени: не се отказвайте, ако това е вашата мечта. Знайте, че няма възраст, пречка или страх, които да ви спрат.“

И добавя с мъдрост, която идва от опита и сърцето:

„Най-ценното, което научих, е че няма невъзможни неща!“

