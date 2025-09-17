58-годишна жена роди в Хонконг. Чан Лай-лай с вълнение посрещна втората си дъщеря на бял свят.
Средната възраст, на която жените в Хонконг раждат първото си дете, се покачва непрекъснато. Чан Лай-лай и съпругът й Брайън Уонг Чак-фунг приветстваха своята втора дъщеря.
Забележителната история на една майка
Чан Лай-лай и съпругът й Брайън Уонг Чак-фунг посрещат здраво бебе с тегло 3,34 кг чрез цезарово сечение. Интересен факт е, че за разлика от първата й бременност, когато Чан е на 52 години, това второ дете е заченато чрез инвитро оплождане.
Защо тази история е толкова специална?
Въпреки че средната възраст за първо раждане в Хонконг се е повишила до 32.8 години, Чан е на 58 – огромна разлика, която поставя рекорд в болницата.
Въпреки това тя не е най-възрастната майка в света. този рекорд се държи от индийката Ерамати Мангаяма, родила на 74 години.
В днешно време, когато сме заобиколени от толкова много негативни новини, историята на това мило семейство се изгрява като лъч светлина. Медиите в Хонконг са наводнени с трогателни видеа по повод новината на семейството и те се превръщат в истински хит в социалните мрежи.
