Тази събота (4 април) от 17:00 ч. по bTV в студиото на „Животът по действителен случай“ гостува онлайн звездата Стефан Попов – Чефо. Инфлуенсърът и дипломиран актьор не се притеснява да задава неудобни въпроси, а явно не се смущава и да получава такива. Чефо ще разкаже кои идеи е готов да защитава яростно, дори с цената на финансови загуби…

Зрителите на bTV ще чуят и как Стефан се бори с фалшивите новини и защо е решил да прави училище за инфлуенсъри. Ще научим подробности за душевните му тревоги, натрапчивите мисли и как едно пътуване до Ибиса е наместило вътрешното му спокойствие. Актьорът ще разкаже за съкровените си желания, свързани с театъра, и ще разкрие има ли намерение да предлага брак на половинката си Ванеса.

В рубриката „Моето ново Аз“ зрителите предстои да видят как се оцелява след най-страшната вест – когато разбереш, че едното ти дете по собствено желание е сложило край на живота си. Днес майката Биляна се бори с непоносимата болка, а лекарите специалисти ще я подкрепят с неочаквана промяна.

А от Филип Буков и класацията „Топ 10“ ще видим как изглеждат жилищата и най-личните територии на десет много известни и коментирани български звезди.

