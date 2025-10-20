Колко пъти сте чували израза – за любовта няма граници? Е, точно така, Лекар от Мелбърн го доказва, като стана татко на 92години!

Щастливият баща от Австралия и 37-годишната му съпруга посрещнаха бебе, а той се надява да види сина си на 21 години, съобщава News.

Историята на австралийския лекар д-р Джон Левин, който стана баща на внушителната възраст от 92 години, обиколи световните медии. Той вече е на 93 години, но заедно със съпругата му д-р Янинг Лу, посрещнаха сина си Габи през февруари 2024 г.

Кой е най-възрастният баща в света?

Новината веднага предизвика сравнения, като мнозина обявиха д-р Левин за „най-възрастния баща в Австралия“. И макар това да не е официалният световен рекорд – той принадлежи на друг австралиец. Неговата име е Лес Коли, той е бил на 92 години и 10 месеца, когато посрещнал сина си през 1992 г.

Любовна история, започнала с уроци по мандарин

Д-р Левин, общопрактикуващ лекар и специалист по медицина против стареене, среща д-р Лу след смъртта на съпругата му, с която е бил женен цели 57 години. В опит да се пребори със самотата, той решава да научи нов език – мандарин, а негов учител става именно д-р Лу.

„Той беше ужасен ученик. След третия урок му казах да спре. Не исках да го ограбвам!“, споделя с чувство за хумор д-р Лу. Въпреки лошите езикови умения, двамата поддържат връзка, а скоро след това връзката им се развива бързо. Те се женят в Лас Вегас през 2014 г.

Двойката не е обсъждала да има деца до карантината заради COVID-19. Тогава д-р Лу прави сериозен самоанализ и взима решение. Тя осъзнава, че ако загуби съпруга си, иска да запази „част от него“ завинаги.

Снимка: Unsplash/Jonathan Borba

Малкият Габи е заченат чрез инвитро оплождане с донорска сперма, като д-р Лу забременява още при първия опит. Д-р Левин описва момента, в който държи новородения си син, като „невероятен“.

Интересен факт е, че раждането на Габи се случва само пет месеца преди най-големият син на д-р Левин, 65-годишният Грег, да почине от заболяване. Габи е третото дете на д-р Левин.

Какво е да си баща на бебе на 93 години?

Снимка: istockphoto.com

Д-р Лу се шегува, че съпругът й е „много старомоден“ баща, който „не сменя пелени“. Въпреки това, д-р Левин има големи планове. Той се надява да види сина си да достигне важни етапи от живота си, включително 21-ия му рожден ден.

Разликата във възрастта, естествено, предизвиква реакции. Д-р Лу споделя, че съществуването на сина й „причинява на хората главоболия“, тъй като мнозина предполагат, че д-р Левин е дядото на момчето.

„Когато обясняваме, те не могат да сдържат изненадата си. Но за нас става въпрос за изборите, които ни правят щастливи. Не можем да контролираме как се чувстват другите хора“, категорична е тя.

Клубът на „златните“ татковци

Снимка: iStock

Д-р Левин не е единственият, който доказва, че възрастта е просто цифра, когато става въпрос за родителство. Редица известни личности също стават бащи в златните си години.

Бърни Екълстън – Британският бизнес магнат посрещна сина си Ейс на 89 години през 2020 г.

Ал Пачино – Актьорът стана баща на 83-годишна възраст през юни 2023 г., посрещайки сина си Роман.

Робърт Де Ниро – Легендарният актьор стана баща за седми път на 79 години през април 2023 г.

