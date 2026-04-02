"17 ноември 2018 г. Аз вече съм вкъщи от известно време. Сама съм се прибрала след преждевременното раждане. Ние така си се прибираме майките на недоносени – сами, с празни ръце при празното бебешко креватче. Не ни е пълно сърцето, не са ни пълни ръцете. Всичко се е свило, сякаш да запълни празнината."

Тя се казва Стефка и е майка на герой. Нейното момченце се ражда в 27 гестационна седмица. Тежи едва 900 грама. Баща му също е герой. Повечето хора го познават като един от майсторите в "Бригада Нов дом" - Йордан. Като част от бригадата, той е един от хората, които не просто дават нов облик на жилището, дават нещо много повече - грижа, емпатия и надежда за бъдещето.

"Едвам си сдържах сълзите, защото тази история не ми е толкова далечна… Моят син е роден 900 грама в първия ден от седмия месец. Горе-долу сме ходили по едни пътеки."

Силно емоционална е реакцията на майстор Данчо, докато с бригадата помагат на градина „Вдъхновение“ в град Божурище - социално предприятие, създадено от Милена, майка на дете с увреждане.

Майстор Йордан е щастливо женен, баща на две деца. Запален е по риболова. От дете е приятел с двама от членовете на бригадата - Калин и Симеон, и той е и човекът, който ги запознава. Винаги е бил фен на предаването "Бригада Нов дом", мечтаел да стане част от каузата и лично да помага на хората в нужда. В началото Йордан се включва като доброволец, а след като получава предложение да стане част от бригадата, въобще не се замисля и с радост приема предизвикателството да бъде един от супергероите на предаването.

Неговият син Никола прекарва първите си над 20 дни в интензивното отделение на "Майчин дом". Знаете ли, че 900 грама тежи един флакон монтажна пяна? Но 900 грама за майстор Данчо по това време са неговата най-важна шепичка живот.

Подкрепа - това е всичко, от което родителите имали нужда тогава. Откриват я в групата за родители към фондация „Нашите недоносени деца“.

"Без дори да знаят, тези родители ми дадоха надежда, че не съм сама, много сме. Бебетата също усещат положителната ни енергия, на това ни учат в неонатологията (то само с това можем да помогнем). На въпросния 17 ноември си отварям Фейсбук сутринта, вече членувам в групата, и какво да видя – пост след поста, история до историята. Снимки. Колко много снимки на деца, които тичат, смеят се, духат свещички на торти, гонят котета. Бебета родени по 900, 800, 1270, 2110, 500 г!!! Ама много! Това беше първият ден, в който наистина изпитах голяма, огромна надежда, че и моето 900-грамово момче, ще е сред тях, че всичко ще е трудно, но ние сме герои и ще се преборим с лошите. На този 17 ноември 2018 г. прочетох всяка една публикация, плаках на всяка една снимка" - това споделя майката на малкия герой в интервю за Ladyzone.bg.

Групите за взаимопомощ се оказват изключително полезни за родителите.

"Когато родих 900-грамовия си син, всичките ми приятели и познати се изредиха да ми казват, че всичко ще е наред. Но когато преживяваш нещо толкова трудно, толква различно, хората без „опит в сферата“ няма как да ти дадат кураж. Мили са, разбираш ги, но по-скоро те дразнят с безкрайния си леко неадекватен позитивизъм", допълва Стефка.

Синът им остава в болницата 2 месеца и 20 дни.

За Стефка и майстор Данчо това са дълги дни, в които не знаят какво ще стане и реалистично се подготвяли за всички възможни изходи от ситуацията. Най-нужни и близки са им онези хора, които са минали през същото или минават в момента. Точно те им дават съвети за какво да внимават.

Малкият Никола се оказва борец още с раждането си.

Никола сега

Ако бебето ви е недоносено

Първите 48 часа са критични. На този етап дори и лекарите трудно дават прогноза. Обикновено това са първите думи, които родителите чуват, след като бебето се роди преждевременно. От фондация "Нашите недоносени деца" са изготвили наръчник, който можете да намерите онлайн и който може да е изключително полезен в тежък емоционален момент, какъвто е преждевременното раждане. От тук може да научите полезна информация за: