На 27 март бе излъчен един от най-емоционалните и затрогващи епизоди в историята на предаването „Бригада Нов дом“. Той разказа за силата на човещината, смисъла на доброто и за това как една мечта може да се превърне в реалност - когато зад нея застанат десетки сърца.

В основата на вълнуващата история е градина „Вдъхновение“ в град Божурище – социално предприятие, създадено от Милена, майка на дете с увреждане. Тя успява, със собствени усилия, да изгради място, в което 15 младежи с различни физически и ментални проблеми не просто да съществуват, а да намерят смисъл, достойнство и възможност да бъдат независими и полезни. Те отглеждат плодове и зеленчуци, създават продукти и доказват, че ограниченията могат да бъдат преодолени с подкрепа и вяра.

Младежите с огромно нетърпение очакват бригадата – те ръколпяскат и широко се усмихват на микробуса, от който слизат Мария Силвестър и нейните работници. „Идваме!“, възкликва обичаната водеща.

А най-емоционална е Вики – момичето в инвалидна количка, което се разплаква от щастие. Оказва се, че именно тя е написала емоционално писмо до предаването – в резултат на което участниците му са тук.

„Ти каза, че вярваш в чудеса – и ето, те се случват“, казва Мария, прегръщайки момичето.

„Разплаках се, защото аз вярвах, но не очаквах“, споделя самата Вики.

Но какво казва бригадата

„Вървим по тъмен коридор, без светлина в тунела“, споделят майсторите. Всъщност, жилището представлява етаж от сграда, предоставен от общината – студен и далеч от мечтата за уютен дом. Всичко е старо, занемарено и изоставено.

„По-скоро ми прилича на сграда, изоставена след Чернобилската авария, отколкото на място, в което да се живее. Ситуацията не е обещаваща, всички сме много притеснени“, споделя майсторът Калин Евтимов.

Въпреки огромните трудности, бригадата се мобилизира – и буквално прави чудеса!

Историята на Милена

Своята тъжна история разказва Милена – майка на дете с увреждания. „Бях бременна с близнаци, при раждането едното почина, в резултат от увреждания в мозъка, остана ми Явор“, споделя тя. "А той има редица заболявания – на сърцето, ретинопатия, на крайниците“.

Случайно, от статия, Милена разбира, че има възможност да кандидатства за проект по „Център за защитена заетост“ по примера на Испания. И така тя решава да създаден градина „Вдъхновение“.

В проекта се включват редица хора – сред които е и Вики. „Хората като мен обикновено си стоят вкъщи и не получават това, което трябва да получат“, казва тя.

"Чудото" на "Бригада нов дом"

В рамките на едва 5 дни екипът на предаването се изправя срещу ограниченията на времето, мащаба и състоянието на сградата. Това е и епизодът, който поставя абсолютен рекорд – с най-много доброволци, включили се досега в каузата на предаването. Рамо до рамо до майсторите работят с много приятели, семейства и дори част от децата на бригадата – всички обединени от общата цел и готови да докажат отново, че „доброто е непобедимо“.

Сред доброволците са актьорите Деян Ангелов, Филип Буков и Стоян Дойчев, които успяват да се превърнат в отлични бояджии.

Лицата на bTV

Малко след това в епизода се включват и Боби Лазаров и Виктория Петрова – които се срещат с част от децата с увреждания в студията на bTV.

„Максимата, че доброто е непобедимо се доказва с предаването „Бригада Нов дом.“ И се радвам, че студиото ни се превърна в голяма изненада за тези чисти деца, които дойдоха при нас и ние имахме възможността да ги запознаем с нашата работа“, сподели водещата на централната емисия.

