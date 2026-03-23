Като водеща на предаването по bTV "Бригада Нов дом" Мария Силвестър е позната на почти всяко семейство в България. Като малка обаче нямала ясна представа каква иска да стане. В студиото на „Животът по действителен случай“ Мария Силвестър застава срещу Александра Сърчаджиева за един много личен и откровен разговор. Тя споделя как ѝ влияят историите, в които се гмурва, докато снима епизодите на „Бригада Нов дом“, и защо се налага понякога да се консултира с психотерапевт.

Израснала е в Костенец, а четенето е била основна част от времето й.

"Четях много усилено, защото съм живяла в провинцията, а там няма никакъв културен живот. В киното се прожектираха 2 филма - любим ми беше "Лабиринт" с Дейвид Бауи, в когото се влюбих. И се чудех как ще го намеря."



Майка й много искала да завърши право. Мария кандидатства и я приемат в Софийския университет. Учи право 3 г. и взима всички изпити, но не това е личното й желание, затова взима решение да не продължи. По това време вече работи като модел - пътува и печели добре.



"Не ми беше най-забавното нещо на света. Бях кльощава жена с черен грим и черен балтон."

Сблъсък със смъртта

Един ключов момент силно бележи живота на Мария. Заради тази случка сега казва, че живее втори живот. Докато се прибира от известна софийска дискотека, след като е видяла гаджето си да се целува с ддруга жена, непознат я проследява и я напада във входа на блок.

"Припаднала съм, защото той започна да ме души. Но егото понякога върши страхотна работа! Един глас сякаш ми каза "Мария, много тъпо умря! И аз си казах, че няма да е красиво и стилно това и не мога да си го позволя. Сега се смея, но изобщо не беше смешно тогава! Намерих сили, блъснах го този човек! Може би адреналин, инстинкт... Това кара човек да вярва повече и да открие неподозирани сили. Избутах го. Тогава пушех и това ми спаси живота. Осъзнах, че тряба да си сменим ролите много бързо и аз да не съм жертва. Извадих страшно гласище и казах - "Ти имаш ли цигари?" И той каза - Имам. Отиде, запали лампата, седна и си говорихме 1 час за живота му."

Според разказа на Мария човекът изглеждал добре, по професия бил брокер. Споделил й, че има черни дни в живота си, в които просто е различен.

"Говорихме си за бог, майка му, гаджето му. Може да е имал диагоза, може да се е лекувал... или пък не. После не можех да си спомня лицето му. Помнех само очите му."

Специалната връзка на Мария Силвестър и баща й

Случката отключва силен страх у водещата на "Бригада Нов дом". Около 2 седмици е в страхова невроза. Разказва на родителите си какво се е случило много по-късно. С баща си Мария Силвестър има специална връзка.

"Бяхме близки. Предния ден ми се обади, на други ден вече го нямаше. Спомням си, че седмицата преди това исках да му покажа как е синът ми Давид, който тогава беше на 2 г., че аз съм добре. Спомням си, че седмица преди това, оставяйки го с колата, го гледах в огледалото, много му махах и крещях - "Чао, тате!" Седмица по-късно той почина, така че аз може би подсъзнателно съм намерила начин да си кажем чао. Последното нещо, което той чу по телефона от нас, беше как внукът му му казва "дядо".

На баща й е посветена и татуировката, която има от вътрешната страна на ръката й. Фигурата е стилизирано слънце, а причината - баща й често казвал "И на нашата улица ще изгрее слънце".

Трудностите пред Мария като майка

Мария има син, с чийто баща са заедно 13 г., след което се разделят. След раздялата изпада в шок от осъзнаването, че е сама и ще трябва да се оправя сама.

"Ти си сама... Какво ще правиш сама... Повтарях си - нямаш право да се предадеш и да си слаба! Това ме направи сериозна по отношение на работата ми и много неотстъпчива. Нямаш право на връщане назад! Събираш се и започваш да си подреждаш главата. Има неща, които са по-комерсиални, но от тях изкарваш пари. Няма нищо срамно! Трудът ти струва пари - трябва да можеш да кажеш колко. На някои неща казваш Да, на други Не. Мъж не ме е издържал и не ми е помагал да си купя колата и да имам жилището си. Можете да си купите апартамент, да се справите с детето, с училището, да сте разпръснати на 300 посоки. Докато бях водеща на предаване и трябваше да веселя хората, вечер се прибирах и си давах време 30 минути да се нарева. Така изпускаш всичко. Излизат страховете. После си казвах - "А сега да изчистим грима, да започне утрешния ден, защото никой не те пита как се чувстваш, но ти трябва да се справиш."

Повече от гостуването на Мария Силвестър в "Живот по действителен случай" гледайте във видеото.

