Историята на 11-годишния Илиян от село Върбица, разказана в предаването "Бригада Нов дом", е една от онези, които оставят траен отпечатък и ни карат да се замислим за човешките отношения и семейните ценности. Едно момче със смело сърце и нестихващи мечти върна отново блясъка в очите си и вярата в чудеса.

Момчето живее с възрастната Блага - жена, с която няма никаква роднинска връзка, но която на практика се е превърнала в негова единствен опора и надежда за един по-красив свят. Свят, в който получваш любов без да се молиш за нея. До четвъртата си година Илиян расте с майка си в съседна къща. Когато тя заминава да работи в Гърция, го поверява „временно“ на грижите на съседите си - Блага и съпруга ѝ, ветеринарният лекар на селото. И така до днес.

Една съдба, която се променя завинаги

Това временно решение обаче се оказва съдбовно. Годините минават, майката остава далеч, а детето продължава да живее при хората, които са го приели като свое. След смъртта на съпруга на Блага, двамата остават сами срещу трудностите - с оскъдни средства и в тежки условия. Домът им е малка, стара кирпичена къща, лишена от елементарни удобства. С баня и тоалетна навън... Болката на Илиян личи най-силно в думите му. Той признава, че от месеци няма връзка с майка си и усещането за изоставеност е дълбоко.

"Казах й, че за мен тя не е майка", споделя със свито сърце Илиян.

От своя страна Блага разказва с тиха отдаденост как е поела грижата за детето, без да има каквато и да е кръвна връзка с него. Това, което е започнало като помощ към съседка, се е превърнало в мисия – да даде дом, сигурност и обич на едно изоставено дете.

Именно тази история превръща епизода в един от най-запомнящите се в историята на предаването. Освен че поставя рекорд по мащаб на ремонта и брой доброволци, той носи и нещо много по-ценно - надежда, топлина и детски смях там, където дълго време са липсвали. Малкият Илиян вече има вътрешна баня и тоалетна, прекрасен дом и огромна усмивка. Очите му заблестяха отново, но този път не от сълзи, а от радост и благодарност.