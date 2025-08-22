"Това е едно от най-вълнуващите неща, които са се случвали в моя живот. Абсолютно мога да го твърдя! Това сподели журналистът на bTV Боби Лазаров, който е и един от участниците в "Traitors: Игра на предатели".

В студиото на "Тази сутрин" той разказа повече за формата и приживяванията по време на снимачния процес.

"Досега съм работил по няколко формата. Беше изключително вълнуващо за мен, защото да те поканят като участник, да не си от страната на екипа, а да си пред камерите, е нещо много различно заради изолацията, света, в който навлизаш“, казва Боби Лазаров.

Професионалната си работа той съчетава с отличително чувство за хумор и сърдечна усмивка. Но има ли място усмивката във формат, като „Traitors“.

„Ще се забавляват много зрителите! Имаше моменти, в които ми се схващаше челюстта от смях, благодарение на Станимир Гъмов“, категоричен е той.

Въпреки смеха, който е преобладавал на снимачната площадка, Боби Лазаров споделя и за „странните“ моменти, за объркването, и за „зловещите нощи“.

„Качествата, които трябва да имаш, са: не лицемерие, не да си слагаш маска, макар че според правилата на играта трябва да имаш маска. Това е психологическа игра, експеримент“, пояснява той.

Освен за „Traitors: Игра на предатели“, Лазаров разкри няколко любопитни факти за Слънчевата система, Персеидите, както и за актуалните метеорологически събития.

Цялото интервю – вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK