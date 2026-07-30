Бебе, родено в 22-рата гестационна седмица с тегло едва 540 грама, показа изключителната си сила и желание за живот. Лекарите дават на малкия Сафир само 10% шанс да оцелее, но след множество изпитания и 13 месеца в неонатологичното интензивно отделение той най-после е в прегръдките на мама и татко у дома.

Момченцето е син на Фахмида и Шахариер Ислам. Преждевременното му раждане заварва семейството неподготвено, а надеждите им са малки – още повече че преди това родителите са загубили друго недоносено момченце само осем дни след появата му на бял свят.

„Когато се роди, вече бяхме изгубили надежда, защото мислехме, че няма да оцелее. Не очаквахме, че ще се справи“, признава бащата пред The Palm Beach Post.

13 месеца борба за живот

За малко повече от година в болницата Сафир преминава през множество медицински предизвикателства и няколко операции. Част от тях са на стомаха му, за да може организмът му да приема и усвоява по-добре храната.

Въпреки тежкия път момченцето става известно сред лекарите и медицинските сестри със своята изключителна воля за живот.

„Той премина през толкова много. Истински боец е“, споделя медицинската сестра Али Содерхолм. „Сафир е истинско чудо. Толкова е силен и озарява цялата стая. Всички лекари, сестри и терапевти го обичат.“

С всеки изминал ден състоянието му се подобрява. От едва 540 грама при раждането теглото му достига повече от 3,6 килограма при напускането на болницата.

Снимка: Facebook/Istock Photos

Първи рожден ден в болницата

Малко преди изписването Сафир отпразнува първия си рожден ден в неонатологичното отделение. Медицинският екип организира специално тържество, а впоследствие момченцето получава и церемония по „завършване“ на интензивното отделение – с плетена шапчица и пискюл.

„Най-малките бойци често оставят най-големите следи. Пътят на Сафир едва сега започва нова глава“, споделят лекарите му.

След 13 месеца, изпълнени със страх, надежда и непрестанна борба, малкият Сафир вече е в прегръдките на семейството си у дома.

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