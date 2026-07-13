Калин Евтимов от „Бригада Нов дом“ се наслаждава на заслужена лятна почивка, след като в края на май приключи поредният емоционален сезон на предаването, изпълнен с ремонти, силни истории и нова надежда.

Той е със семейството си в Гърция, в района на Кавала, където всички заедно събират слънчеви емоции и красиви спомени в компанията на близки приятели.

Евтимов показа как се забавлява с дъщеря си Карина на плажа в Неа Перамос. 7-годишната чаровница вече успешно е завършила първи клас, а баща и дъщеря се радват на безценни мигове заедно край гръцкото море.

Снимка: Инстаграм

В летните приключения на Калин, съпругата му Анна и дъщеря им Карина се включва и семейството на Елена Кузманова, позната от осмия сезон на „Фермата“, в който участва и самият Калин Евтимов.

Двете семейства прекарват слънчеви дни край Егейско море, като част от почивката им включва и разходка с яхта. От борда те се наслаждават на красивите скалисти брегове и се гмуркат в кристалните води.

Снимка: Инстаграм

Главният майстор на „Бригада Нов дом“ неведнъж е показвал, че цени времето, прекарано с близки и приятели. Този път той отправи и вдъхновяващо послание към последователите си:

„Използвай свободното си време разумно и ще получиш всичко, от което имаш нужда.“

След края на почивката Калин Евтимов вероятно отново ще се впусне в нови ремонти и предизвикателства.

Снимка: Инстаграм

Припомняме, че във финалния епизод на "Бригада Нов дом", Мария Силвестър и майсторите посетиха дома на Мирослав, Милица и малкият Борислав, които живеят в ежедневна битка с трудностите и невъзможните изпитания на живота. Мирослав се бори с множествена склероза, а синът им Борислав е диагностициран с детски аутизъм. Въпреки всички препятствия, семейството не губи надежда и продължава да се бори за едно по-светло бъдеще. Домът им обаче е в тежко състояние – течове, опасна електрическа инсталация, рушащи се стени и подове превръщат мястото в риск вместо в сигурен пристан. За Мирослав дори придвижването вътре е истинско изпитание. Още при първата среща с условията, екипът на „Бригада Нов дом“ остава силно разтърсен, но бързо се заема да трансформира това място и го превръща в приказен, уютен дом за живеене, връщайки блясъка в очите на семейството.

Вижте във видеото как изглежда домът на Мирослав, Милица и Борислав след намесата на бригадата:





