Един голям герой се оказва най-малкото оцеляло бебе, родено в болницата в Ковънтри, Великобритания. Айзък Бако се появява на бял свят едва в 22-рата гестационна седмица и тежи само 555 грама, а родителите му преминават през месеци на страх, несигурност и надежда, преди най-сетне да го приберат у дома.

Айзък се ражда преждевременно през февруари и прекарва първите месеци от живота си в неонатологичното и специализираното отделение за грижа за новородени в болницата. Там медицинските екипи се грижат за него денонощно, докато постепенно набира сили.

Според британската Национална здравна служба около 7 от 10 бебета, родени в 22-рата гестационна седмица, не оцеляват по време на раждането или непосредствено след него. Проучване от 2024 г. показва, че едва 24,9% от децата, родени в този ранен етап от бременността, успяват да достигнат до изписване от болница.

От 555 грама до близо 3 килограма

Въпреки неблагоприятните прогнози, Айзък постепенно започва да наддава. От едва 555 грама при раждането си той достига тегло от близо 2,7 килограма. След месеци, прекарани в болница, момченцето най-после се прибира у дома при родителите си Вимбай и Татенда.

Снимка: Facebook/Istock Photos

„Това беше един от най-страшните моменти в живота ми. Преминахме през истинска емоционална въртележка“, споделя майката Вимбай.

„Празнувахме всеки грам, който той качваше. Имаше моменти на страх и пълно изтощение, но имаше и надежда. Вярата ми помогна да премина през всичко това“, допълва тя. По думите ѝ най-труден бил периодът, в който бебето се намирало в интензивното отделение.

„Това беше най-тежкото време. Медицинските сестри там имат огромна отговорност – те се грижат за най-малките и най-крехки деца“, споделя тя.

„Айзък е пример за сила“

Щастливият край е посрещнат с много емоции и от служителите на болницата, които в продължение на месеци се борят за живота на детето.

„Историята на Айзък е силен пример за куража, който бебетата, техните семейства и медицинските екипи показват всеки ден в нашите неонатологични отделения“, заявява Трейси Бригсток, главен директор по сестринските грижи в болничния тръст.

Снимка: Facebook/Istock Photos

Истинското чудо

Бащата на момченцето Татенда също определя оцеляването му като истинско чудо.

„Честно казано, това, че днес е с нас, е чудо. Имаше моменти, в които не вярвахме, че този ден ще дойде. Нямаше да се справим без медицинските екипи“, казва той.

Въпреки страховете семейството не спирало да вярва, че един ден ще напусне болницата заедно с Айзък.

„Още от първия ден знаехме, че той ще излезе оттук. Не знаехме как и кога, но вярвахме. Благодарение на всички вас това стана възможно“, споделя развълнуваният баща.

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