Само 540 грама. Толкова тежи малкият Сафир Ислам, когато се появява на бял свят в 22-ра гестационна седмица — много по-рано, отколкото родителите му някога са си представяли.

Днес същото това мъничко бебе, за което лекарите дават едва 10% шанс за оцеляване, вече расте, укрепва и отпразнува своя първи рожден ден. Една годинка, която за семейството му означава много повече от дата в календара.

Как започва всичко

Родителите му, Фахмида и Шахариер Ислам, никога няма да забравят деня, в който Сафир се ражда. Всичко се случва внезапно — с болка, страх и тревога, които никоя майка не би искала да преживее. Фахмида започва да кърви и раждането започва твърде рано.

„Всичко се случи изведнъж. Започнах да кървя, имах болки и той се роди“, спомня си тя пред The Palm Beach Post.

За семейството този момент е още по-болезнен, защото преди време те вече са загубили свое преждевременно родено момченце, което си отива само на 8-дневна възраст. Затова, когато Сафир се ражда толкова рано, надеждата им почти изчезва.

„Когато се роди, вече бяхме изгубили надежда, защото мислехме, че няма да оцелее“, признава баща му Шахариер. „Не очаквахме, че ще се справи.“

Битката за живот

След раждането си Сафир е приет в неонатологичното интензивно отделение на детската болница "Сейнт Мери" във Флорида. Там започва неговата голяма битка. Лекарите описват състоянието му като изключително крехко. Роден в 22-рата седмица, той е „на границата на жизнеспособността“ — толкова малък и уязвим, че всяка минута има значение.

През първата година от живота си Сафир преминава през множество операции и тежки медицински изпитания. Част от интервенциите са свързани със стомахчето му, за да може тялото му да приема и усвоява храната по-добре. За родителите му това са 365 дни между страх и надежда, между болничните коридори и мечтата един ден да го вземат у дома.

Малкият боец, който печели сърцата на всички

Но Сафир не се отказва. В болницата лекарите, сестрите и терапевтите го познават като истински малък боец — дете, което сякаш всеки ден доказва, че чудесата съществуват.

„Пътят му беше много труден. Премина през толкова много“, казва медицинската сестра Али Содерхолм. „Той е боец — това се вижда.“

„Той наистина е чудо. Толкова е силен“, допълва тя. „Озарява стаята. Всяка сестра, всеки лекар, всеки терапевт го обича.“

Първи рожден ден, пълен с надежда

Днес Сафир вече тежи над 3,6 килограма. И макар битката му все още да не е напълно приключила, първият му рожден ден е огромен празник — не само за семейството му, но и за целия екип, който се грижи за него.

Болничният персонал организира специално тържество за малкия герой. Защото първата му годинка не е просто рожден ден. Тя е символ на живот, сила, любов и вяра.

За родителите на Сафир този ден носи всичко, за което са се молили. Да го видят как расте. Да го гледат как става по-силен. Да могат да мечтаят за момента, в който най-после ще го приберат у дома.

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