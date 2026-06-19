Петър се ражда преждевременно с тегло едва 1040 грама. Още в първия си ден той започва битка, която никое бебе не би трябвало да води, а родителите му се оказват в онзи тих и невидим свят между болничните монитори, безсънните нощи и надеждата.

Това е история не само за медицинска битка. Това е история за една майка, която всеки ден избира да вярва, дори когато страхът е по-силен от думите. И за едно дете, което още в началото на живота си показва, че силата няма възраст, а борбеността няма граници.

Преждевременно раждане и битка за живот

Малкият Петър се ражда на 9 декември 2025 г. в Майчин дом, разказват от болничното заведение. Преди това майка му Ася Димитрова от София прекарва близо два месеца в Клиниката по патологична бременност заради тежка прееклампсия — състояние, което застрашава живота и на майката, и на бебето.

Кръвното ѝ налягане достига критични стойности, зрението ѝ се замъглява, а състоянието ѝ рязко се влошава. В решаващия момент доц. д-р Сергей Славов извършва животоспасяващо цезарово сечение.

Така започва следващата битка — тази за живота на Петър.

Снимка: Facebook

Месеци между тревогата и надеждата

Следват месеци в Клиниката по неонатология. Дни и нощи, изпълнени с тревога, очакване и надежда. В началото родителите могат да виждат сина си само два пъти седмично, а всяко влизане в Интензивното отделение е изпитание.

Около месец след раждането състоянието на Петър налага операция в Националната кардиологична болница. Причината е незатворен артериален канал, който натоварва белите му дробове. Хирургичната интервенция е извършена, когато бебето тежи едва 1300 грама.

„Той е най-малкото като тегло бебе, което е претърпяло такава операция“, разказва майка му.

Думи, които никой родител не е готов да чуе

След операцията изпитанията продължават. Петър преминава през продължително лечение, азотна и кислородотерапия. В най-тежките моменти семейството чува думи, които никой родител не е готов да приеме.

„В един момент ми казаха, че оттам нататък е Господ и неговата съдба. Слава Богу, че и Господ, и съдбата бяха благосклонни към него и към нас“, споделя Ася.

Кенгуру грижата — първата крачка към дома

Една от най-важните стъпки по пътя към дома се оказва престоят в сектора по кенгуру грижа. Там майката постепенно се учи да поема грижата за детето си извън болничната среда. Само седмица преди изписването Петър все още е там — стабилизиран, но под наблюдение.

„Изключително полезно беше. Ако не беше тази кенгуру грижа, нямаше да знам как да се справя“, казва Ася.

Тя споделя, че именно там е научила най-важните неща — как да дава лекарствата, как да го храни, как да го държи. „Това са тънкости, които няма откъде да знаеш“, признава майката.

Снимка: Facebook

Лекарите, които остават завинаги в сърцето

По време на дългия престой в неонатологията Ася среща хора, които никога няма да забрави. Тя изказва благодарност към целия екип на клиниката и специално към доц. Петя Радулова и д-р Гергана Петрова.

„Такава сила, такъв дух и такъв професионализъм… без тях нито аз, нито Пепи щяхме да оцелеем“, казва тя.

189 дни по-късно — у дома

На 15 юни 2026 г., след 189 дни в болницата, Петър най-сетне се прибира у дома. Тогава теглото му вече е около 4,5 кг.

Битката не приключва с изписването. Предстоят още прегледи, проследяване и известно време кислородотерапия. Но най-важното вече е факт — след шест месеца в болница малкият герой е у дома.

Защо тези истории трябва да се разказват

За Ася тази история трябва да бъде разказана, защото някъде има други родители, които в момента минават през същия страх и търсят знак, че надежда има. „Когато търсех такива истории като нашата, не намирах. Исках да знам — има ли други оцелели, има ли шанс, има ли светлина“, споделя майката.

И добавя:

„Когато някой ти каже: ‘Чакай, аз съм минала през това. Има надежда’, това е безценно. Затова тези истории трябва да се разказват.“

Снимка: Facebook

Петър вече е у дома. След 189 дни тревога, апаратура, лечение и надежда, той започва своя нов живот там, където го чакат най-много — в прегръдките на родителите си.

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