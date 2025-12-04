Тя се ражда едва в 26-та гестационна седмица и тежи само 410 грама! Колкото малка бутилка вода. Момиченцето е толкова крехко, че лекарите могат да поберат тялото ѝ в дланта си. Въпреки това всички в отделението имат едно-единствено описание за нея: „истински борец“.

296 дни в неонатологията: живот между тревога и чудеса

След раждането започват дълги месеци в неонатологията — общо 296 дни, последвани от още седмици в детски отделения. На практика семейството на малката Харлоу прекарва почти цяла година далеч от дома, превърнала се в безкрайна поредица от тревога, молитви и малки победи.

Бебе, родено 4 месеца по-рано и с 10% шанс за живот, най-накрая е у дома за празниците

През март тази година, след 355 дни в болница, Харлоу най-накрая се прибира у дома. Родителите ѝ — Кейтлин и Бейли Майснър — признават, че пътят е бил тежък, но твърдят без колебание:

„Бихме минали през всичко отново заради нея.“

Всяко денонощие е било битка

Заради екстремното преждевременно раждане Харлоу развива редица усложнения.

Трахеостома и дихателна подкрепа

На бебето е поставена трахеостома, за да може дишането ѝ да бъде контролирано и да се щадят недоразвитите ѝ дробове. Това налага:

  • постоянна грижа и наблюдени
  • редовно почистване
  • работа със специален респиратор

Харлоу прекарва почти цялата си първа година на апарат за дишане. Днес вече може да бъде откачана от него за около два часа дневно — огромен напредък.

Проучване: Как бебетата усещат добрите хора още преди да проговорят? (СНИМКИ)

Операция на главата и терапия

Бебето преминава и през операция на главата, след която семейство Майснър продължава с домашни грижи, физиотерапия и стимулиращи игри. Въпреки всички трудности, Харлоу днес:

  • пълзи,
  • изправя се,
  • движи се постоянно,
  • опитва се да настигне връстниците си в развитието

Малките победи, които означават всичко

В болничната реалност дребните жестове стават големи. За Кейтлин един от най-емоционалните моменти била... първата смяна на памперс.

„Това беше мигът, в който наистина почувствах, че съм майка“, споделя тя.

Първите празници у дома: сбъдната мечта

След минала Коледа, прекарана сред апарати и монитори, тази година е специална. Семейството вече е украсило дома, избрало е коледните пижами и планира първата истинска празнична сутрин с Харлоу.

Не можем да повярваме, че това се случва,“ казва майката.

Послание към други родители на недоносени бебета

Кейтлин изпраща силни думи до всички семейства, преминаващи през подобно изпитание:

„По-силни сте, отколкото си мислите. Има дни, в които не можеш да спиш, да ядеш или дори да се отместиш от апаратите. Но ще го преживеете. Вие и вашето бебе сте невероятен екип.“

Мария: Никоя майка не е готова за преждевременно раждане

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK