Тя се ражда едва в 26-та гестационна седмица и тежи само 410 грама! Колкото малка бутилка вода. Момиченцето е толкова крехко, че лекарите могат да поберат тялото ѝ в дланта си. Въпреки това всички в отделението имат едно-единствено описание за нея: „истински борец“.

296 дни в неонатологията: живот между тревога и чудеса

След раждането започват дълги месеци в неонатологията — общо 296 дни, последвани от още седмици в детски отделения. На практика семейството на малката Харлоу прекарва почти цяла година далеч от дома, превърнала се в безкрайна поредица от тревога, молитви и малки победи.

През март тази година, след 355 дни в болница, Харлоу най-накрая се прибира у дома. Родителите ѝ — Кейтлин и Бейли Майснър — признават, че пътят е бил тежък, но твърдят без колебание:

„Бихме минали през всичко отново заради нея.“

Всяко денонощие е било битка

Заради екстремното преждевременно раждане Харлоу развива редица усложнения.

Трахеостома и дихателна подкрепа

На бебето е поставена трахеостома, за да може дишането ѝ да бъде контролирано и да се щадят недоразвитите ѝ дробове. Това налага:

постоянна грижа и наблюдени

редовно почистване

работа със специален респиратор

Харлоу прекарва почти цялата си първа година на апарат за дишане. Днес вече може да бъде откачана от него за около два часа дневно — огромен напредък.

Операция на главата и терапия

Бебето преминава и през операция на главата, след която семейство Майснър продължава с домашни грижи, физиотерапия и стимулиращи игри. Въпреки всички трудности, Харлоу днес:

пълзи,

изправя се,

движи се постоянно,

опитва се да настигне връстниците си в развитието

Малките победи, които означават всичко

В болничната реалност дребните жестове стават големи. За Кейтлин един от най-емоционалните моменти била... първата смяна на памперс.

„Това беше мигът, в който наистина почувствах, че съм майка“, споделя тя.

Първите празници у дома: сбъдната мечта

След минала Коледа, прекарана сред апарати и монитори, тази година е специална. Семейството вече е украсило дома, избрало е коледните пижами и планира първата истинска празнична сутрин с Харлоу.

„Не можем да повярваме, че това се случва,“ казва майката.

Послание към други родители на недоносени бебета

Кейтлин изпраща силни думи до всички семейства, преминаващи през подобно изпитание:

„По-силни сте, отколкото си мислите. Има дни, в които не можеш да спиш, да ядеш или дори да се отместиш от апаратите. Но ще го преживеете. Вие и вашето бебе сте невероятен екип.“

