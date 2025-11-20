Могат ли бебетата да усетят кой е добър човек още преди да започнат да говорят? Нови научни изследвания подсказват, че да — и то много по-рано, отколкото сме предполагали.

Последните години психологията обръща все по-голямо внимание на това как новородените възприемат социалното поведение около себе си. Оказва се, че дори съвсем малки бебета проявяват предпочитания към хора или фигури, които действат „помагащо“, и реагират отрицателно на тези, които се държат като „пречещи“.

Какво знаем за бебетата?

Бебетата реагират на доброта.

Моралните основи се появяват рано.

Науката е разделена.

Едно от най-цитираните нови проучвания по темата – публикувано в Nature Communications – показва, че бебета на едва 15 месеца не само различават положителни и отрицателни действия, но и очакват известна взаимност между непознати. Тоест, ако някой се държи добре към друг, детето очаква добро поведение и обратно. Това подсказва, че корените на моралното усещане възникват изненадващо рано.

Още по-впечатляващо е, че според екип на University of British Columbia, дори новородени на петдневна възраст проявяват предпочитание към „помагащи“ персонажи в анимирани клипове. Учените го тълкуват като възможна вродена предразположеност към разпознаване на позитивни социални сигнали — не напълно развит морал, а основа, върху която той може да се изгради.

Разбира се, науката остава внимателна. В обзор от 2024 г., публикуван от CogniFit, се посочва, че не всички експерименти успяват да възпроизведат ефекта, което поддържа дебата дали става дума за вродена способност или за много ранно научаване. Според специалистите най-вероятно истината е комбинация от двете.

Какво означава това за родителите?

Преди всичко, че бебетата са много по-възприемчиви към социалната среда, отколкото изглежда. Позитивните взаимодействия, спокойният тон, съпричастността и вниманието не просто успокояват детето — те започват да оформят начина, по който то възприема хората още от първите дни.

И макар че не можем да твърдим, че бебето „мисли“ за някого като за добър или лош човек по начина, по който го прави възрастният, тези ранни сигнали показват, че човешкият стремеж към доброта може да започва още преди първата дума.

