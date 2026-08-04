Актрисата Кристина Апългейт се завърна у дома след близо четиримесечен престой в болница в Лос Анджелис, съобщи изданието TMZ, позовавайки се на близки източници до звездата.

Апългейт, която е била хоспитализирана от края на март, наскоро е била изписана и, по думите на близък до нея източник, се чувства добре у дома.

Причината за хоспитализацията и продължителността на престоя ѝ първоначално не бяха уточнени. По-късно актрисата благодари на феновете си в социалните мрежи за подкрепата и добрите пожелания, споделяйки, че отделя време, за да се фокусира върху здравето си, но скоро ще се върне с повече информация.

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Неин представител тогава отказа да коментира конкретно състоянието ѝ, отбелязвайки, че Апългейт открито е говорила за дългата си история на здравословни проблеми в мемоарите и подкаста си.

Koводещата на подкаста "MeSsy" Джейми-Лин Сиглър обяви в края на март, че предаването временно спира, докато двете участват в турнета за представяне на книги.

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„Благодаря за огромната вълна от любов и добри пожелания. Здравословните проблеми са постоянна част от живота ми, но съм силно момиче и ставам все по-силна и по-добре всеки ден", заяви Апългейт в края на април, когато съобщи, че е хоспитализирана.